新冠肺炎｜食肆禁堂食生意跌七成　東主斥政府豁免檢疫應道歉

本港第三波新冠肺炎疫情持續嚴峻，政府日前實施全日禁堂食，惟惹來不少社會爭議，今日（31日）決定重開早、午市堂食。 旺角有食肆指生意大跌七成，形容禁堂食是「廢嘢」，批評政府政策「離地」，無考慮小市民苦況。亦有餐廳兼職員工指，實施全日禁堂食令2日期間「無工返」，對重開堂食感到開心。

羅小姐形容店鋪全盛時期「客人可座滿3個樓面」，但現在即使是午膳時間，店鋪食客仍然不多。（黃穎津攝）

政府宣布今日起，食肆可恢復早上5時至傍晚6時日間堂食服務，但規定餐廳1枱最多坐2人，入座人數最多為座位總數五成。

禁堂食食肆生意大跌七成 員工需放無薪假

旺角一間粉麵店負責人羅小姐指，即使今日重開堂食，人流也只有顛峰時期的一成，生意亦僅餘二至三成，她形容店鋪全盛時期「客人可座滿3個樓面」，但現在即使是午膳時間，店鋪食客仍然不多。

面對疫情，羅小姐指店鋪已做足防疫措施，進入店鋪需測量體溫，飯桌上亦設有隔板，嚴格遵守規定，但仍難挽救生意。羅小姐稱至今尚未收到政府第二輪防疫抗疫基金尾款，第三輪基金更是遙遙無期，而店鋪月租高達十多萬元1個月，政府縱有補貼亦是杯水車薪，員工也需輪流放無薪假。

涂小姐稱自本月第三波疫情爆發以來，餐廳人流已比上月減少四成。（黃穎津攝）

當街用膳是「國際笑話」 食肆要求政府問責免檢疫相關官員

被問及對禁堂食令看法，羅小姐直斥是「廢嘢」，認為政府事前沒有仔細考慮其可行性，亦沒有考慮普通小市民苦況，形容市民在街冒雨用膳是「國際笑話」。羅小姐亦批評第三波疫情爆發源頭是豁免檢疫人士，數以十萬計人士可自出自入，才造成大規模社區爆發。她認為政府應問責提出豁免檢疫相關官員，「要有人出嚟道歉」，並立即取消豁免檢疫相關規定，才能有效堵截疫情源頭。

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼

+ 15 + 14 + 13

兼職員工無工返 重開堂食感開心

另一位越南餐廳兼職員工涂小姐指對政府重開堂食感到開心。她稱自本月第三波疫情爆發以來，餐廳人流已比上月減少四成，生意大跌，禁晚市堂食亦讓她提早下班，收入減少。而日前政府宣布全日禁堂食，餐廳包括涂小姐在內的一眾兼職員工頓失工作，只能放無薪假。她指現時只收到政府派發予全港市民的1萬元補助，但兼職員工按時薪出糧，現時工作朝不保夕，感到相當擔憂。