關愛基金將向低收入成年非永久居民派一萬元　申請程序9月底公布

勞工及福利局局長羅致光今日（2日）發表網誌，他表示，關愛基金將於9月底公布推行給予合資格的低收入成年非永久居民，每人一萬元津貼的詳細申請程序。 另外，截至上周四（7月30日），關愛基金秘書處收到約6,000份「N無津貼」申請，至今已為約200名申請者發放津貼，每名合資格的一人住戶的津貼為4,500元。明日（3日）起二人住戶可以申請，合資格住戶的津貼為9,000元。

勞工及福利局局長羅致光表示，關愛基金將於9月底公布推行給予合資格的低收入成年非永久居民，每人一萬元津貼的詳細申請程序。（資料圖片）

羅致光在網誌中表示，《2019年施政報告》提出透過關愛基金，於2020至2021年先後發放兩輪俗稱「N無津貼」的非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼，第二輪津貼由2021年1月開始，稍後會有更詳細公布。

羅致光指，去年8月15日提出的第一輪「N無津貼」，截至今年7月30日，關愛基金秘書處已收到約6,000份申請，現正處理有關申請。他表示，由於需要核對其是非公屋居民、非領取綜援人士，並是合資格低收入人士，因此審批需要一定時間；至今已為約200名申請者發放津貼，其它合資格者將會陸續收到津貼，每名合資格的一人住戶的津貼為4,500元。

由明日（8月3日）開始，二人住戶可以申請「N無津貼」，合資格的住戶的津貼為9,000元。羅致光指，申請途徑包括郵寄及親自到協助推行的服務單位遞交，因應新型冠狀病毒病的最新發展，部分服務單位或會暫停對外開放或只提供有限度的非緊急服務，他建議申請人以郵寄方式遞交申請。

另外，羅致光指現時香港大部分成年永久居民，均應已收到政府派發的一萬元，稍後關愛基金將在9月底公布，推行給予合資格的低收入來港定居未夠七年的成人，每人派發一萬元津貼的詳細申請程序。