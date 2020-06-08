派錢一萬｜關愛基金向新移民派錢　羅致光：須審查、行政費約1億

政府今（8日）公布向18歲或以上永久性居民派發1萬元的安排，最快7月初可望「有錢落袋」。 合資格的新移民方面，則會循關愛基金申領款項。勞工及福利局局長羅致光透露，相關人士可於9月申請，當局會再考慮可否提早派錢。他又指，由於涉及經濟審查程序，相關行政費用約需1億元。

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立法會民政事務委員會今日開會，討論透過關愛基金向新移民派錢事宜。申請人士需通過以住戶為基礎的經濟審查，及提交證明文件，家庭入息限額將參考非公屋、非綜援的低收入住戶1次過津貼項目水平，以1人住戶為例，建議入息限額以14325元劃線，料20.3萬人受惠，涉及款項達21.3億元。

有議員關注可否盡早安排向合資格新移民派錢，羅致光則解釋，倘與永久居民的申請同步進行，或會造成混亂，經考慮後敲定於9月始開放申請。他重申會再考慮提早的可能性。

財政司司長陳茂波今評估，向永久居民派錢的行政費不會超過5億，比原先預留的10億為少，被問到涉及非永久性居民行政費會否同樣有下調空間，羅致光估計需約1億元。他解釋指，關愛基金須對每名申請者作經濟審查，涉及行政程序較永久居民多。