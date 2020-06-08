派錢一萬｜關愛基金向新移民派錢　羅致光：須審查、行政費約1億

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

政府今（8日）公布向18歲或以上永久性居民派發1萬元的安排，最快7月初可望「有錢落袋」。

合資格的新移民方面，則會循關愛基金申領款項。勞工及福利局局長羅致光透露，相關人士可於9月申請，當局會再考慮可否提早派錢。他又指，由於涉及經濟審查程序，相關行政費用約需1億元。

▼派錢一萬　21間參與現金發放計劃銀行▼

+17
+16
+15

立法會民政事務委員會今日開會，討論透過關愛基金向新移民派錢事宜。申請人士需通過以住戶為基礎的經濟審查，及提交證明文件，家庭入息限額將參考非公屋、非綜援的低收入住戶1次過津貼項目水平，以1人住戶為例，建議入息限額以14325元劃線，料20.3萬人受惠，涉及款項達21.3億元。

有議員關注可否盡早安排向合資格新移民派錢，羅致光則解釋，倘與永久居民的申請同步進行，或會造成混亂，經考慮後敲定於9月始開放申請。他重申會再考慮提早的可能性。

財政司司長陳茂波今評估，向永久居民派錢的行政費不會超過5億，比原先預留的10億為少，被問到涉及非永久性居民行政費會否同樣有下調空間，羅致光估計需約1億元。他解釋指，關愛基金須對每名申請者作經濟審查，涉及行政程序較永久居民多。

派錢一萬｜恒生e-Banking或Mobile App登記　有機會多獲1萬元獎金
派錢一萬｜8月15日前透過渣打成功收款　有機會獲額外1萬元現金獎
派錢一萬｜政府欲派錢刺激經濟　市民：太遲未能應急　過晒氣先有
派錢一萬｜滙豐網上理財最快1周內收款　新客app開戶首2月10%存息
派錢一萬｜申請方法　父親節起登記最快7月8日收錢　可電子或書面
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。