新冠肺炎｜高拔陞稱醫管局人手足夠　將安排新入院內科病人做測試

本港新冠肺炎疫情持續，累計確診個案突破3,500宗，亞洲國際博覽館的社區治療設施（亞博方艙醫院）已於昨午（1日）啟用，中央亦將派出支援隊港抗疫，並協助興建臨時醫院。 醫管局行政總裁高拔陞今早（2日）接受商台節目《政好星期天》訪問時稱， 醫管局團隊過去曾處理多次疫情，近月獲得更多應變經驗，即使再有亞博「方艙醫院」，相信亦有足夠人手應付；並透露，有計劃安排內科病人，以及未來新入院的內科病人做測試，以盡快找出潛伏於社區的不同群組。

本港昨日（1日）單日破新高共7名患者死亡，節目主持人問到本港新冠肺炎患者的死亡率上升的原因，高拔陞解釋，過去本港的死亡率低，因患者年輕及較少有長期病患，稱護老院群組爆發以致死亡率上升，並指此情況與外國的經驗相似。他亦對本港的治療方案有信心，指方案為不同專家，包括袁國勇教授提供意見合作而成，稱得到國際認可。

計劃安排內科新入院病人做測試

他續指，醫管局團隊過去曾處理多次疫情，近月亦獲得更多應變的經驗，即使再有亞博「方艙醫院」，相信亦有足夠人手應付。他表示，醫管局目前方向為增加檢測量，亦因社區的檢測量增加，最近一周公院的檢測量相應減少。他透露，有計劃安排內科病人，以及未來新入院的內科病人做測試，以盡快找出潛伏於社區的不同群組。除此以外，近日疫情嚴重，到醫院求診的市民減少，亦能調節整體工作量，騰空人手至應付疫情。

高拔陞表示外國經驗顯示隔離措施不同於複雜的治療措施，認為亞博「方艙醫院」人手需求並不多。（梁鵬威攝）

檢測後逾9成的把握預料患者的病情

至於亞博「方艙醫院」的人手安排方面，他表示外國經驗顯示隔離措施不同於複雜的治療措施，人手的需求並不多。他透露，醫院內部、大學團隊、專家等人士，於過去多月曾對逾千個案作詳細研究，並取得成果。他指，有逾9成的把握預料患者的病情，在檢測後將惡化或是穩定，以方便分流，亦相對上減少人手。

高拔陞透露醫管局以兼職的形式，聘請不少剛離開醫管局的私家醫生，回公院支援門診服務。（張浩維攝）

已聘請私家醫生協助門診服務

節目主持問到為何不尋求外援如私家醫生的幫忙，是否有保護主義或抗拒的心態。高拔陞解釋以運作角度而言，同事間需團結並「靠得住」，因此偏向選擇合作多時「熟悉的面孔」，以構建醫療團隊，其後再分階段啟動不同的應變計劃。「因為處理咁突發傳染個案，團隊好緊要，即係打仗嘅隊，一定要好快嘅團隊建構同配合。」

雖然私家醫生不被歸入前線團隊，但他透露醫管局以兼職的形式，聘請不少剛離開醫管局的私家醫生，回公院協助門診服務，以騰空更多人手負責其他服務。