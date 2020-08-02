新冠肺炎｜中央派團隊助港建臨時醫院　高拔陞指建築同事意見較多

本港新冠肺炎疫情持續，累計確診個案突破3,500宗，中央政府將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。其中7人「先遣隊」隊員將於今午抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會。 醫管局行政總裁高拔陞今早（2日）接受商台節目《政好星期天》訪問時稱，對於內地協助本港興建醫院，建築專業的同事意見較多，因香港法規與內地不同，相信負責他們將與內地的專家繼續相討及交接；又指若工作整體流程順利，預料更多的患者將於下周可獲評估，減少等待的時間。

亞洲國際博覽館的社區治療設施（亞博方艙醫院）已於昨午（1日）啟用。（梁鵬威攝）

亞洲國際博覽館的社區治療設施（亞博方艙醫院）已於昨午（1日）啟用，中央亦將派出支援隊港抗疫，並協助興建臨時醫院。節目主持人指，本港不少醫療團體、公共醫療醫生協會等對此表達不少意見，問到反對的聲音是否較多。

高拔陞未有直接回應，指短時間興建臨時醫院並發揮功能，涉及硬件方面，「呢方面嚟講呢，建築專業嘅同事比較多啲。」他解釋，因建築設計或承受的力量等方面，香港法規與內地有分別，相信他們將與內地的專家繼續相討。

他又指，醫管局一直與內地及外國的醫療機構保持交流，啟動亞博方艙醫院亦詢問過內地專家的意見，小至患者住院後的情緒管理亦有交流。但他認為，亞博方艙醫院為臨時性質，疫情穩定後可能停止運作。他解釋，該院的設備並不完善，如使用臨時的X光機作檢測，指臨時醫院則可放置穩定的X光機。

高拔陞指，建築專業的同事意見較多，因香港法規與內地不同，相信負責他們將與內地的專家繼續相討及交接。（張浩維攝）

料亞博方艙醫院下周可接收更多患者

他續指，亞博方艙醫院為服務病情穩定，如將年紀較輕、病情輕微、容易處理的患者，亦及早安排患者接受評估及分流，而病情更穩定的患者，經分流後則被送往鯉魚門接受治療。他稱，過去患者先被進往醫院才可接受評估，亞博方艙醫院加強分流的能力，更指若工作整體流程順利，預料更多的患者將於下周可獲評估，減少等待的時間。