新冠肺炎｜中央派團隊助港抗疫　陳肇始指內地支援能擴大檢測量

本港新冠肺炎疫情持續，累計確診個案突破3,500宗，中央政府將會派出「內地核酸檢測支援隊」、「內地方艙醫院支援隊」來港支援。陳肇始今早（2日）接受商台節目《政好星期天》訪問時稱，本港目前檢測量需求龐大，若內地派遣團隊援助，本港能繼續增加檢測量。 她又指，未來數星期時間非常關鍵，「做獨家村都唔緊要，希望市民忍一忍，愈多社交就擴散得愈犀利。」

食物及衞生局局長陳肇始。（高仲明攝）

陳肇始今早接受商台節目《政好星期天》訪問時表示，疫情於世界各地大爆發，香港亦不能獨善其身，但承認過去11日，連續錄得超100宗個案並不理想，指個案若繼續飆升，醫療系統的壓力將更大。

她續指，本港一直以來的策略為三方面︰邊境限制、社交距離、醫療系統的工作，認為追蹤檢測及檢疫隔離為重點加強的工作，因此已加強4個高風險群組的檢測。她又指，亦在考慮會否為老人院的工作人員再作檢測，稱檢測量龐大，若內地派遣團隊援助，本港能繼續增加檢測量。

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陳肇始透露，早前於5月已有應變計劃作最壞打算，預想到老人院爆發等情況，並於冬天疫情再爆發時再作應變。然而，事與願違，第三波疫情突然爆發，她指若得到內地幫助興建臨時醫院，能舒緩醫管局隔離措施的壓力。

她亦指，興建臨時醫院方面，首先要解決覓地的問題，指建成的時間未能估計。她解釋，內地的團隊到港後需交接，並需相討及得知本港的法規，方能開始運作，強調會盡快處理。

「做獨家村都唔緊要，希望市民忍一忍」

她並多次呼籲市民齊心抗疫，稱明白市民抗疫疲勞的心情，但指社交接觸愈多，擴散的範圍愈嚴重。「呢幾個星期嘅時間非常關鍵，做獨家村都唔緊要，希望市民忍一忍，愈多社交就擴散得愈犀利。」