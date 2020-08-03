新冠肺炎｜九龍城裁判法院2保安員確診　新羈押案件轉西九龍法院

司法機構周日（2日）發表聲明指，早前先後有兩名由警方的承辦商僱用、負責九龍城裁判法院法庭內保安工作的保安人員確診新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎，而法院大樓內所有法庭及公眾地方已完成清潔和消毒，強調確診者及其密切接觸者於法院大樓消毒工作開展前，已停止在大樓工作。

聲明表示，為審慎起見，由周一（3日）起，所有於九龍城裁判法院處理的新羈押案件將轉往西九龍裁判法院處理，直至另行通知，以進一步減少人流；至於原訂於九龍城裁判法院進行的其他聆訊，除非法庭另有指示，否則將一般如期進行。

入境處西九龍辦事處合約員工確診 上周六有上班

另外，入境事務處周一（3日）凌晨亦表示，周日晚上得悉一名合約員工獲衞生防護中心通知確診；該名確診人員是於尖沙咀入境處西九龍辦事處負責協助市民辦理旅行證件的申請，最近一次上班日期為上周六（1日），近期沒有外遊紀錄，執行職務前探測體溫正常，工作時一直有佩戴口罩及遵守防疫措施。

入境事務處指衞生防護中心目前正嘗試了解其感染原因，以及有否密切接觸人員；基於公共衞生考慮，西九龍辦事處已即時關閉直至另行通知，並按衞生防護中心指引，安排徹底清潔和消毒，並建議打算前往該辦事處緊急申請旅行證件的市民可選擇前往灣仔入境事務大樓四樓或元朗辦事處。