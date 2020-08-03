新冠肺炎｜確診患者大廈列表更新　御金．國峯、玖瓏山再上榜

本港連續12日出現破百宗新增確診個案，第三波疫情仍然嚴峻，衛生防護中心周日晚上（2日）更新確診者住所及行蹤資料，其中直銷群組Star Global再多8人確診，當中三人居於葵青石籬邨，另分別有兩人居於元朗和沙田。 此外，疫廈亦涉及豪宅盤，當中油尖旺區的御金．國峯再次上榜，今年初確診的海通國際投資部董事總經理鄧晞亦是該屋苑居民；另亦包括沙田玖瓏山傲瓏閣、荃灣爵悅庭南爵軒、九龍城翔龍灣和天鑄等。

旺角直銷群組Star Global新增確診者中，有3人報稱居於葵涌石籬邨。（資料圖片 / 陳浩然攝）

衞生防護中心昨日公布，旺角直銷群組Star Global單日再多8人確診（第3408、3441、3458、3469、3470、3487、3490及3492個案），至今該群組累計32人染疫。翻查有關人士居住地方，當中第3469號個案的22歲女子報稱有兩個住址，包括葵涌石籬(一)邨石逸樓高座，該處另有一名新增確診者（第3467宗個案的24歲男子），另一報稱住址為荃灣福來邨永泰樓。

此外，第3470號個案的23歲女子及第3487號個案的28歲男子，均是石籬(二)邨居民，分別居住在石欣樓及石偉樓。此外，兩名確診者居住元朗，分別是橫台山永寧里及山貝村，另有兩名確診者居於沙田，分別是錦豐苑錦蕙閣和恆安邨恆峰樓，另有一人居於健明邨健晴樓。

文錦渡缸瓦甫地盤群組 8人居於彩雲邨及彩虹邨

至於新公布上水文錦渡缸瓦甫地盤群組，根據政府昨晚公布資料，均來自香港土力混凝土工程有限公司，累計14人染疫，當中7人早前確診（第3080, 3181, 3182, 3337, 3338, 3379及3388個案），另外7人昨日確診（第3436, 3437, 3438, 3442, 3443, 3459及3477個案），當中8人是黃大仙居民，其中4人居於彩雲(一)邨伴月樓，另有4人居於彩虹邨錦雲樓；另有兩人是西貢／將軍澳居民，分別居於西貢苑C座和將軍澳尚德邨尚智樓。此外，亦涉及4個住址，包括北區馬尾下嶺咀、沙田火炭村、離島迎東邨迎悅樓，及屯門新屯門中心9座。

有確診者居於御金．國峯6座，令該豪宅再次上榜。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

豪宅玖瓏山、御金．國峯再成疫廈

此外，多個豪宅上榜，當中第3417個案居住沙田玖瓏山傲瓏閣2座，而第3419宗個案居於油尖旺御金．國峯6座，這兩個屋苑早前曾現確診居民。其他豪宅還包括荃灣爵悅庭南爵軒，除了新確診的第3400宗個案，過去14日有兩宗個案（第2878及3292個案）居於該屋苑；第3424個案居於九龍城翔龍灣3座，以及第3425宗個案居於天鑄1座等。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 75 + 74 + 73

8名新增確診者居於慈正邨

昨日新增115宗新型肺炎本地確診個案中，當中已有8人居於慈正邨，當中正和樓有4宗（第3410、3411、3412及3426個案），正泰樓有3宗（第3413、3414及3427個案），以及正德樓有1宗（第3416個案），過去14日該屋邨共有28名居民染疫。