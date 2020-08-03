新冠肺炎｜確診者訪食肆增37間　元朗華嫂冰室、星光行麥當勞上榜

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，周日（2日）再錄得過百宗確診個案。衞生防護中心周日晚上更新確診患者到訪過的地方，新增37間食肆，包括尖沙咀星光行及港鐵炮台山站上的麥當勞，奧海城1期的糖心軒、元朗的華嫂冰室及沙田積達樓老表雲吞麵等。 另外，編號為2318的確診者曾到訪荃灣、油尖旺的4間餐廳，包括安安大樓的佳坊、荃灣廣場的鴻星中菜、順昌樓的616牛肉火鍋店及歐美廣場的老川皇。

衞生防護中心更新確診患者潛伏期間行蹤，新增37間食肆曾有確診者潛伏期間光顧。當中有多間連鎖餐廳上榜，包括2間大家樂、2間麥當勞、2間翠河餐廳和一間茶木台式休閒餐廳。當中2間麥當勞分店分別為尖沙咀星光下及康澤花園（即炮台山港鐵站外）的兩間。

不少港星喜歡吃的華嫂冰室也出現在新增的名單之上。早前有傳言指已確診新冠肺炎的時裝設計師鄧達智曾經到訪元朗的這間華嫂冰室，惟其後華嫂冰室公告指鄧達智是7月16日曾來用餐，較鄧達智7月18日去新城電台錄製節目較早，逃過一劫。華嫂冰室更在日前於Facebook發布餐廳清潔的短片，惟仍有患者報告曾到訪該處。

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編號為2318的確診者曾遊勻荃灣、油尖旺的4間餐廳，包括安安大樓的佳坊、荃灣廣場的鴻星中菜、順昌樓的616牛肉火鍋店及歐美廣場的老川皇。其到訪日期或報告日期為7月23日。另外，編號為2424的確診者曾到訪奧海城的粵菜海鮮酒家糖心軒，其到訪日期或報告日期也為7月23日。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼