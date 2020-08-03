立法會選舉延期｜譚耀宗冀簡單處理　指DQ議員若延任一年將有矛盾

立法會選舉延期一年，人大常委會稍後就未來一年議會運作安排作決定。全國人大常委譚耀宗昨日（2日）表示，如一些人被裁定不合參選資格，但又能夠過渡，確實「有啲尷尬位」。他今日（3日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時解釋，四名現任議員無法參選下屆立法會選舉，指他們若延任一年將產生矛盾。

立法會選舉延期一年，人大常委會稍後就未來一年議會運作安排作決定。（資料圖片）

立法會選舉延期一年，人大常委會稍後就未來一年議會運作安排作決定，其中一個可能出現的情況，為現屆立法會延任一年。然而，即使現屆立法會延任，仍有問題懸而未決，早前被選舉主任裁定提名無效的四名現任議員，包括公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗，以及專業議政梁繼昌，在未來一年的議員資格會否受到影響。

譚耀宗認為未必需要釋法解決，應在不影響立法會議員四年任期的情況下，想辦法填補空缺，例如制定《決定》以解決問題。他指，不敢確定人大常委會一定同意特首或政府指「分開處理」，即DQ和延任未必會分開處理。

對於昨日曾指「有啲尷尬位」，譚耀宗解釋選舉主任不信任該四名現任議員擁護中華人民共和國香港特別行政區，無法參選下屆立法會選舉，指他們若延任一年將產生矛盾。他期望解決方法能以簡單及有依據，但坦言「我唔知人大常委最後嘅考慮係點，但我覺得係有矛盾嘅。」

而港區人大代表葉國謙建議人大指派「看守議會」，譚耀宗認同是可考慮的建議，並指歡迎不同的建議及辦法，在收集意見後向北京反映。他稱，事情並不複雜，不像港區國安法具60多條條文，希望盡快化解難題讓政府能一心一意應付疫情；被問及若不參選是否不清楚擁護中華人民共和國香港特別行政區，譚耀宗指「佢咪當自己擁護囉」，又指「有句話叫心知肚明。」