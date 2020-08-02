立法會選舉延期｜四DQ議員倘落馬引連鎖效應　或再有泛民議席不保

立法會選舉延期一年，人大常委會稍後將會就未來一年議會運作安排作決定。如果以盡量「簡單、少改動」為基本原則，最合乎常理的情況，為現屆立法會延任一年。 不過即使是現屆立法會延任，仍有一個重要問題懸而未決，就是較早前被選舉主任裁定提名無效的四名現任議員，包括公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗，以及專業議政梁繼昌，在未來一年「看守議會」中的議員資格會否受到影響。全國人大常委譚耀宗今日（2日）表示，如一些人被裁定不合參選資格，但又能夠過渡，確實「有啲尷尬位」。 此4人能否保留席位，對未來一年以至將來政局影響極深遠。因為倘民主派再失4席，在議會失守三分之一關鍵少數「防守線」。其中最大的影響，莫過於現時有關譴責議員的動議，建制派將可全盤主導，隨時引來骨牌效應，至少有4名現任民主派議員面臨變相被DQ危機。

民主派4名現任議員被裁定提名無效，來年議會能否「過渡」成未知之數。（資料圖片）

政改否決權不受影響

本屆立法會經宣誓案後，先後有6個議席出缺，其後經補選填補5個，但民主派范國威、區諾軒被裁定非妥為當選，失去議員資格；建制派陳凱欣被裁定非妥為當選的案件，目前仍在等候上訴程序中，工聯會何啟明則轉任勞工及福利事局副局長，遺缺未填補。總而言之，目前的議會總體情況，為非建制派24席（包括熱血公民鄭松泰及偏中間的醫學界陳沛然），建制派42席（減去何啟明）。24席只是剛好緊守立法會總體議席70席的三分之一，若民主派4人無法過渡至未來一年的議會，民主派將降至20席。

目前《基本法》對於「三分之二議員」的說法有兩種，一是「全體議員三分之二」，二是「出席會議的議員三分之二」。「全體議員三分之二」，即建制派自身須有47席才能暢通無阻，在重要事項如政改（修改行政長官或立法會的產生辦法）、向行政長官提出彈劾案，都需要47位立法會議員同意才行。所以，即使民主派四名DQ議員「落馬」不獲延任，亦不會對此造成影響，建制派未至於全面控制局面。當然，以目前政治環境，政府有沒有動力重啟政改，則是另一個問題。

建制掌「在席三分二」 將可任意DQ民主派

不過「出席會議的議員三分之二」，則不是計算全體議席，而是表決時出席會議的議員，倘民主派僅剩下20席，而建制派能維持42席，建制派剛好跨過了門檻。

據《基本法》第七十九條，立法會議員如「在香港特別行政區區內或區外被判犯有刑事罪行，判處監禁一個月以上，並經立法會出席會議的議員三分之二通過解除其職務；行為不檢或違反誓言而經立法會出席會議的議員三分之二通過譴責」，將會喪失議席。換言之，若四名民主派DQ議員不能過渡，如民主派剩下20席，建制派未來一年將可操掌撤銷議員資格的生殺大權。

如民主派再少4席，或會再間接影響許智峯、毛孟靜、林卓廷、鄭松泰未來一年的議員資格。（資料圖片）

4民主派議員或受直接影響

目前有5名民主派議員，被建制派提出譴責動議。首當其衝者將是民主黨議員許智峯，許因2018年搶手機案，上月被建制派主導的調查委員會裁定行為不檢，「足以構成譴責的理據」，不過由於任期完結，無法再跟進行動。若立法會任期延長，建制派的計劃有機會「起死回生」。

另外，新民黨容海恩因應去年衝擊立法會事件，去年12月動議譴責鄭松泰；何君堯則質疑民主黨議員林卓廷在元朗7.21襲擊中的角色，去年12月動議譴責對方。二者皆已交付調查委員會，不過因應任期完結未及處理。

此外，毛孟靜於去年保安事務委員會會議上，指容海恩即將放取產假，不應競選委員會副主席。容海恩指控毛孟靜懷孕歧視，今年5月提出譴責動議，但目前尚未交付調查委員會處理。如立法會任期延長，建制派或有足夠時間處理上述事項。

至於郭榮鏗因內會選主席風波，被4名建制派議員聯合提出譴責動議，同樣尚未交付調查委員會處理。不過倘若郭榮鏗於議會任期延長後無法過渡至新的議會，相關議案將再意義。

可以說，議會勢力本身已向建制派傾斜，如文首提及的4人再於未來一年失去議席，僅餘的些許勢力均衡將完全消失，隨時引發骨牌效應。