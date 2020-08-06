DSE｜將軍澳圓玄一門三傑　印裔生奪27分靠港大Wallpaper激勵溫習

2020年中學文憑試（DSE）歷經兩度延期，最終7月22日順利以網上形式放榜，至下周四(13日)JUPAS公布結果後，考生前程將暫時塵埃落定。於將軍澳圓玄學院第三中學就讀的印度裔學生高文森（Harry）為應屆考生的一員，在香港土生土長的他直言與所有應屆學生一樣，今年的特殊情況兩度打亂其溫習節奏；Harry慶幸在其兄長高永智的督促下，最終克服弱項數學科兼奪理想成績；至於富爭議性的歷史科Harry亦有應考，雖然對題目被取消感到憤怒，他最後亦考獲5級，連同GCSE中文科的A*成績，在最佳五科合共取得27分。 JUPAS結果即將公布，計劃升讀香港大學的Harry笑言，自中六開始便將港大照片設為手提電話的桌面背景（Wallpaper），以激勵自己向目標進發，希望能投身新聞界；胞姊鄭秀巧亦於副學士課程以「爆4」的成績，來年將入讀城大法律系。

兄長高永智（右）不時分享大學生涯的精彩點滴，燃點Harry（左）溫習的鬥志。（黃舒慧攝）

胞兄兼「師兄」以大學生涯點滴 吸引弟弟努力溫書

「佢中六先發力，我會俾Pressure（壓力）佢，我會鬧佢。唔溫書就唔會入到大學，我唔想佢好似我當年身邊啲朋友咁，入唔到會後悔。」高永智(KJ）作為Harry兄長憶述以往與胞弟溫習情況；事實上KJ亦是將軍澳圓玄三中的2018年畢業生，現正於港大修讀化學系課程兼為宿生，過去一年不時會抽時間回家，與胞弟操練數學試卷，希望能幫助原本預計該科只有1級或2級成績的Harry，扭轉乾坤。

KJ會與胞弟分享跟自己過去兩年大學生涯的精彩點滴，例如能認識不同國籍、不同文化背景的朋友，過去一年亦曾到英國劍橋大學參觀交流，燃點Harry溫習的鬥志，Harry笑言：「聽到呢啲我就即刻好想溫書。」

Harry以入讀港大為目標，中六時更將將港大照片設為手提電話的桌面背景（Wallpaper），時刻提醒自己。（黃舒慧攝）

港大照片設為手提電話Wallpaper增加推動力

受兄長薰陶，Harry同樣以入讀港大為目標，中六時更將港大照片設為手提電話的桌面背景（Wallpaper），時刻提醒自己。他坦言，中一至中三時的成績不太好，當中數學科為箇中弱項，除了與兄長一起操練試卷，平時亦會瀏覽影片平台YouTube的教學影片，自學數學知識；他與兄長及胞姊一樣，三姐弟從來沒有補習。

中六最後上課日後的「Study Leave（溫習期）」時，Harry為自己訂下一個長達15小時的溫習時間表，由早上9時至晚上11時會按當日目標分配各科時間，當中午餐、下午茶及晚餐各佔一小時，減去後實際時數長達12小時。

受疫情影響，教育局今年兩度宣布延期開考DSE，打亂Harry的溫習節奏。作為應屆歷史科考生，Harry直言對當局取消試題的做法感到憤怒。（黃舒慧攝）

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考試多次延期 需逾一星期才能重新調節心情

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，教育局今年兩度宣布延期開考DSE，中英文兩科的說話能力卷別亦告取消。Harry回想當時是謠言滿天飛，曾有消息說要取消，又有人說要延遲，令他無所適從的同時，亦打亂溫習節奏；最終當局宣布延期後，他指自己需要逾一個星期才能重新調節溫習節奏及應試心情。

Harry的最佳五科成績高達27分，他直言對自己的優秀成績感到喜出望外。校長賴俊榮（左）表示，該校今屆有逾兩成畢業生升讀大學課。（黃舒慧攝）

DSE應考過後，原本以為可放鬆心情的Harry，詎料又要面對世界歷史科試題爭議。在教育局要求下，考評局最終在爭議聲中，宣布取消歷史科卷一問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」說法的分題。

Harry作為應屆歷史科考生亦有感到不滿：「取消之後覺得好唔開心，好Angry（憤怒），我哋作為學生都會有思考能力，識得去判斷！」今年5月的立法會教育事務委員會會議中，考評局表示曾初步檢閱考生答卷，結果顯示有57.1%考生的答案為「弊多於利」，38%答案包括「利多於弊」。

希望投身新聞行業

放榜日終於來臨，終歸證明Harry的努力沒有白費，他在核心科目英文、數學及通識科中，分別取得5級、4級及5級成績；地理及歷史科均取得5級；連同他早前在GCSE（中等教育普通證書）中文科的A*成績，最佳五科高達27分。Harry對自己的優秀成績感到喜出望外，來年計劃入讀港大新聞系課程，將來或會改到其他海外國家深造及發展。

Harry為DSE奮鬥的同時，胞姊鄭秀巧（右）憑「GPA爆4」的成績，獲城大法律系取錄。（黃舒慧攝）

Harry為DSE奮鬥的同時，畢業於同一中學、港大附屬學院（HKU SPACE CC）法律學副學士學生的胞姊鄭秀巧亦在作最後衝刺，她最終憑「GPA爆4」的成績，獲城大法律系取錄，一圓法律夢。她直言，部分副學士同學會覺得自卑，但自己從來沒有該想法或感受，「呢科係我興趣，唔會覺得辛苦。」

對於三姐弟均獲本地大學取錄，KJ說父母對此十分開心，過往一直辛勞工作在財政上支持他們。另外，圓玄三中校長賴俊榮表示，該校今屆有逾兩成畢業生升讀大學，近六成修讀副學位憑或以上課程。