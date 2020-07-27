DSE 2020｜JUPAS最後改選　浸大動畫競爭比例最高　46人爭一學額

2020中學文憑試（DSE）已於7月22日放榜。成績公布後，大學聯招（JUPAS）申請人於上周四至周六期間的個人時段內修改其課程選擇。《香港01》統計八大院校的最新數據，浸大傳理學動畫及媒體藝術專修繼續成為競爭最激烈的課程，以Band A（首三志願）申請人數計算，平均約46人競爭一個學額。 另外，在首十個競爭最激烈的課程當中，幼兒教育、體育及創意媒體課程佔去大多數席位，廣受應屆申請人追捧。

文憑考試成績公佈後，所有申請人可於上7月23日至7月25日期間的個人時段內修改其JUPAS課程選擇。（資料圖片）

是浸商業計算及數據分析理平均41人爭一席

文憑考試成績公佈後，所有申請人可於上周四（23日）至周六（25日）期間的個人時段內修改其JUPAS課程選擇，以新課程取代課程選擇名單上不超過5項課程選擇，或增選最多5項新課程至原有的課程選擇名單上。修改程序後，相關院校選項將會是申請人最終的課程選擇名單。

《香港01》綜合八間教資會資助大學數據，截至今日（27日），競爭最激烈的課程與本屆首輪改選一致，繼續是香港浸會大學的「傳理學學士－電影主修－動畫及媒體藝術專修」課程，共有550名申請人將其列入首三志願（Band A），爭奪12個學額，平均每45.83人競爭一個學額。

第二名亦是浸大課程，商業計算及數據分析理學士共有611名Band A申請人，平均每40.73人競爭一個學額。第三名是香港教育大學的歷史教育榮譽學士課程，共有336名Band A申請人，平均每33.6人競爭一個學額。

八大院校熱門課程競爭概況：

+ 4 + 3 + 2

首十個競爭最激烈的課程中，幼兒教育佔兩個席位，包括教大幼兒教育榮譽學士及中大教育學士（幼兒教育）課程；體育相關課程則包括教大體育教育榮譽學士及浸大體育及康樂管理文學士課程；創意媒體相關則有教大創意藝術與文化榮譽文學士 (視覺藝術)及浸大「傳理學學士-電影主修-電影電視專修」課程（詳見下表）。

其餘院校方面，香港大學理學士共有1,198名Band A申請人，競爭336個學額，為該校最多Band A申請人的課程；其次則是護理學學士及文學士課程。香港中文大學最受歡迎的課程是教育學士（幼兒教育）課程，其次分別為健康與體育運動科學、日本研究及中國研究課程，每學額競爭人數均逾20人。

今屆JUPAS正式遴選結果將於8月13日上午9時公布；未獲得正式遴選取錄資格的申請人，於8月31日上午9時可查閱第二輪補選結果。