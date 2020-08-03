新冠肺炎｜「火眼實驗室」人員離開九龍維景　轉到華大基因化驗所

本港新冠肺炎疫情持續，國家衛健委「內地核酸檢測支援隊」7 人「先遣隊」隊員昨日（2日）抵港，會先與港府衛生部門、華大基因等檢測機構開會。 位於大埔工業邨的華大基因化驗所，今日（3日）有多名職員將新運到的醫療物資搬入室內，期間一輛私家車駛入化驗所，3名上衣印有「火眼實驗室」標誌的男子落車，3人未有表露身份，保安員則大為緊張遮擋鏡頭，要求傳媒離開。據知，相關人員今早與華昇診斷中心董事長、醫管局前主席胡定旭同行，到過先遣隊隊員下榻的九龍維景酒店。

華大基因化驗所今日有多輛貨車進入卸貨，有職員將一批醫療物資搬入化驗所，樓層不時有多名穿白袍人士遊走，化驗所外張貼通告，指這裏沒有醫生護士採集樣本，如要做新冠肺炎檢測應向醫生查詢。

接近中午12時，有一輛黑色七人車駛入化驗所，3名男子落車進入大廈。現場所見，3人身穿的白色Polo上衣，印有 「火眼實驗室」標誌，傳媒上前追訪時，有保安員上前阻止拍攝。其中兩名男子箭步進入化驗室大樓，同行的另一名男子，則不斷向傳媒方向揚手，要求記者離開。



翻查資料，華大基因於內地13個城市，包括北京、武漢、深圳等，成立「火眼實驗室」，制訂病毒檢測方案。華大基因2010年於香港成立華大基因香港研發中心有限公司，總部位於大埔工業邨，工廈中設有實驗室，是其中一間協助港府承辦檢測工作的內地機構。

