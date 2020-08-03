新冠肺炎｜內地團隊在港檢測　許樹昌：政府應解釋清楚釋公眾擔心

本港新冠肺炎疫情嚴峻，中央決定組建「內地核酸檢測支援隊」來港，其中7人「先遣隊」已於昨日（2日）抵達香港。坊間有聲音質疑內地人員為港人核酸檢測，以取得檢驗者的DNA資料「送中」；亦質疑內地人員未取得本港相關牌照。 全國人大常委譚耀宗和中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌，分別於商台節目《在晴朗的一天出發》回應相關問題。譚耀宗表示政府已解釋清楚，反問「攞你哋DNA做乜啫？」許樹昌則指，內地人員來港目的為支援，以助理的形式加強實驗室的檢測能力，以及協助興建臨時醫院，認為他們無須領牌，他又指，外援有助加快病毒檢測，政府應解釋清楚以釋除公眾的擔心。

對於內地取港人DNA資料的質疑，譚耀宗表示政府已解釋清楚，反問「攞你哋DNA做乜啫？」（資料圖片）

譚耀宗建議個案較多地區優先檢測

對於內地取港人DNA資料的質疑，譚耀宗表示政府已解釋清楚，反問「攞你哋DNA做乜啫？」他認為可效仿內地城市，盡量實施全面檢測，以及早發現並隔離患者，並讚揚內地的措施效果明顯。但他認同香港有獨特的情況，如地小人多，不適宜完全效仿，否則市民將有巨大的反應。他建議部分個案較多的地區先優先檢測，但承認有一定難度，「佢哋話唔測你都冇辦法。」

許樹昌則表示，個案較多的地區不應自願檢測，例如實施「慈雲山居家令」，禁止居民自由進出。（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌：沒想過獲取DNA資料等問題 「冇諗到咁遠」

許樹昌則表示，個案較多的地區不應自願檢測，例如實施「慈雲山居家令」，禁止居民自由進出。他指，內地成功的原因在於市民合作性高，亦安排人員為禁足的市民購買日用品。但他承認本港實行的難度較高，「香港一棟樓咁多人，會唔會配合到都成問題。」

許指，香港的檢測速度慢，政府向中央請求內地派團隊在港檢測，沒想過獲取DNA資料等問題。「冇諗過呢個問題，冇諗到咁遠。」他指，內地人員來港目的為支援，以助理的形式加強實驗室的檢測能力，以及協助興建臨時醫院，認為他們無須領牌。他稱，外援有助加快病毒檢測，政府應解釋清楚以釋除公眾的擔心。

此外，許樹昌亦被問及有關立法會延期問題，許樹昌指，每次與特首開會共有5至6個議程需提供意見，但立法會選舉延期並沒出現在開會議程，指他們的專注力放在公共衛生及臨床工作上，「費事攞嘢上身。」