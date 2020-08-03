新冠肺炎｜楊潤雄：疫情跨暑假　學校可按原先日期開學惟不可面授

受新冠肺炎疫情影響，教育局早前曾公布，幼稚園及國際學校不早於8月17日恢復面授課堂，至今日（3日）教育局局長楊潤雄指，因預料疫情會跨越暑假，而學校及家長普遍希望可以在假期後早日讓學生重拾學習，因此決定全港學校可按原先擬定日期開學，然而包括補習學校在內，學校須暫停所有面授課堂及校內活動，直至另行通告，期間學校可以甪其他模式，包括網上課堂進行教學，讓學生在家中學習。楊潤雄表示，網上學習是其中一個在家學習方式，工作紙、勞作或閱讀亦是學習方式，年幼學生可用工作紙，甚至可以做一些動作。 教育局會繼續密切留意疫情發展，聽取衞生專家意見，並與學界保持緊密溝通，當疫情減退時，會盡快公布回校上課的日期及安排。

教育局局長楊潤雄預料疫情會跨越暑假，學校可按原先日期開學，惟不可面授課程。(鄭子峰攝)

楊潤雄公布，所有面授課程會暫停至另行通告，學校可繼續網上教學，非正規課程包括補習學校亦受此限制；雖然學生暫時不可回校上課，但學校從新學年開學日開始，須保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校，同時亦須安排適當人手，照顧返校的學生、處理基本及必須的校務及家長的查詢。

楊潤雄稱，在家學習不等於必然採用電子學習，年幼幼稚園學生可用工作紙或閱讀，亦可保障幼兒眼睛安全和健康，學習甚至可以做一些動作；至於要備戰公開試或需模擬試，教育局會視乎疫情發展，適當時候恢復，希望不會太久，不會太影響準備公開試。

至於教職員若安排人手回校時亦要應以適量、適切為原則，回校員工須保持適當距離，若疫情減退，教育局會盡快公布回校上課日期。

學校可為學生透過關愛基金申請購買動裝置

在疫情之下不少基層生學習或受影響，楊潤雄表示，自三月起，關愛基金援助項目已因應疫情作出彈性的安排，接受所有推行電子學習的公營中小學，為合資格的學生申請購買流動電腦裝置；學校在申請期間，可先行借出流動電腦裝置供學生在家使用。

此外，政府亦有向合資格家庭發放上網費津貼，支援清貧家庭學生使用市場上由固定或流動電訊服務營辦商提供的基本互聯網服務。至於個別清貧學生因居住環境而未能得到合適的上網服務，教育局會與學校商討靈活運用不同津貼，購買並向有關學生借出流動數據卡及「WiFi蛋」。

無受資助幼稚園受壓大 有提供不同資助以支援

被問及若幼稚園未能面授課程，會否變相令家長退學，擔心引發幼稚園結業潮時，楊潤雄表示，幼稚園自負盈虧，7成學生在資助計劃下, 未來會繼續有政府資助，過往大多半日費不用收費, 相信影響較低；至於無受資助幼稚園受壓大，然而教育局在不同計劃有提供資助或支援業界，包括補習社亦有，會密切留意整體情況及財政能力，而疫情下多界別受影響，會作整體考慮。

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小六呈分試情況 仍與學界商討中

至於小六呈分試，楊潤雄表示，教育局仍與學界商討中，原定小五呈分已延期至十月，但至今仍是太早談及該怎樣處理呈分試，他強調，現階段仍在討論階段，理解呈分試屬重大考試，影響中一入學，會謹慎處理及確保公平。