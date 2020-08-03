元旦遊行｜玩具設計師藏鐳射筆彈簧刀　認用錯方式表達對社會關心

今年元旦大遊行期間，防暴警察接報有人於中環交易廣場的滙豐銀行外干犯刑事損毀，到場後追截3名人士，其中一名28歲男子被截停，從其背囊搜出鐳射筆、鎚、彈簧刀、打火機油等，遂被捕及落案控以管有攻擊性武器等三項罪名。男子今於東區裁判法院承認兩罪，求情稱他愚蠢地以錯誤方式表達對社會關心。裁判官下令先索取社會服務令報告，准保釋至本月18日判刑。

被告陳景勝（撐迷彩傘者）由大批聲援者護送離開（周芷晴攝）

被告陳景勝（28歲）被控管有攻擊性武器、管有違禁武器及管有物品意圖損壞財產罪。控方今同意不提證供起訴首罪，其餘兩項罪名與辯方達成認罪協議。

案情指，今年元旦晚上7時，防暴警察接報到中環交易廣場滙豐銀行，處理一宗刑事損壞案。甫抵干諾道中，防暴警看見被告及另外兩人逃跑，約追跑30米後成功截停被告。警員從被告背囊搜獲鐳射筆、刀、鎚、一罐打火機油、一個打火機、一罐噴漆。警誡下被告表示「我冇野講」，及維持沉默。政府化驗師其後檢驗出，該把刀內藏Z形彈簧，操控刀片的開關。

辯方求情稱，被告於今年4月由西廚轉職玩具設計，他是家中經濟支柱，須照顧患有老人痴呆症的母親。辯方表示，被告適時認罪，有真誠悔意，承認因愚蠢而以錯誤方式表達對社會的關心。裁判官何俊堯認為，沒有證據顯示被告有參與集會示威，及打算進行危險行為，將考慮非即時監禁的刑罰。

案件編號：ESCC31/2020