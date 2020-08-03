七一衝擊立法會｜王宗堯劉頴匡等11被告月中轉區院提訊

港大學生前會會長孫曉嵐、藝人王宗堯等十餘人先後被控於去年7月1日闖入立法會會議廳，及參與暴動。6宗案件今（3日）在西九龍裁判法院再次提堂，控方表示已準備好轉介文件，主任裁判官羅德泉把案件押後至本月20日，於區域法院再訊。除了人稱「佔旺女村長」的畢慧芬及「畫家」潘浩超外，其餘被告繼續保釋。民間集會團隊發言人劉頴匡散庭後喊叫「沒有暴徒！只有暴政！」等口號。

文家健缺席 法庭發拘捕令

6宗共涉及11名被告：學生黃家豪、廚師羅樂生、運輸工人何俊諺、人稱「佔旺女村長」的畢慧芬、港大學生會前會長孫曉嵐、綽號「畫家」的潘浩超、《熱血時報》記者馬啟聰、藝人王宗堯、地盤工人沈鏡樂、社運人士劉頴匡和吳志勇。案件原本另涉一名學生文家健，但他早前缺席聆訊，遭法庭發出拘捕令。

藝人王宗堯是被告之一。(張浩維攝)

現就另一案件服刑的畢慧芬，早前被指在小欖精神病治療中心病房內突然情緒失控，她今與潘浩超同在犯人欄內應訊，不時望向公眾席，並叫：「加油！加油！」

眾被告均被控暴動及進入或逗留在會議廳範圍的罪名。其中，潘浩超共面對4項罪名，即2項暴動、1項非法集結和1項刑事毀壞罪。

案件編號：ESCC1138、2241、2255、2316、2745、ESS46508/2019