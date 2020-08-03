新冠肺炎｜直銷Star Global群組增5確診　揭尖東新文華設培訓中心

本港新冠肺炎疫情持續，今天（3日）新增80宗確診個案，直銷公司旺角「Star Global」群組持續擴大，今天再多5人確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，最新發現Star Global於尖沙咀新文華中心，也有開設培訓課程，會追蹤確診者是否有到過該處。 另外，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，留意到第三波疫情的死亡個案較第一、二波為多，長者死亡風險較高。

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張竹君指，直銷公司Star Global的群組再增5人，當中2人於檢疫中心發現確診，連同密切接觸者，該群組累計增至37人感染。最新確診的5人是30歲女子（第3517宗）、21歲女子（第3540宗）、21歲女子（第3574宗）、23歲女子（第3578宗）、21歲男（第3590宗）。

當局發現Star Global在尖沙咀新文華中心二樓也有開設培訓課程，會追蹤有多少人曾到該處。張竹君直指，涉事公司工作性質較複雜，會有講座、也有直銷活動，員工未必會認識，由其他人帶去培訓中心參加課程的朋友，當局亦未能取得所有出席者名單，現時只可靠追問確診者，才得知哪些人是密切接觸者，但她沒有群組密切接觸者的數字。

張竹君又指，追蹤該群組時，「問問下又有其他地方training（培訓）」，需要核對是否同一批人。有記者問到該群組是否有人隱瞞行蹤時，張竹君指，在法例第599D章下，隱瞞行蹤會違法，「但有時唔同人有唔同原因，可能唔記得、唔覺得係重要信息，要睇情況。」

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席記者會。 （李澤彤攝）

「Star Global」直銷群組爆出有新的訓練中心，位於尖東新文華中心二樓。記者傍晚到場視察，發現中心仍然運作，店舖內仍有不少人於圓枱圍坐上堂，有部分枱坐了超過兩人，但相關人士有戴口罩。

該位於尖東的訓練中心全層密封，共有三個門口，而從電梯大堂望入訓練中心，可見有三個品牌的名稱，但於商場內並無設立水牌或展示公司名子，相當神秘。

記者在場觀察期間，在於訓練中心外的保安試圖阻撓記者拍攝，又從中心內召來數名保安，聲言「私人地方，依家報警。」

據商場內其他商戶透露，該訓練中心以往有大量相信從內地訪港人士出入，「咁我又唔敢講佢哋係直銷，但似囉。」有食肆職員亦指，以往部分出入該中心的人士，經常光顧附近食肆，但自1月疫情爆發，人數明顯減少。

記者亦到過「Star Global」另一個位於東海商業中心的地址，則未發現有訓練中心。

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另外，今天確診的第3552宗個案（43歲男子）屬於文錦渡地盤的群組，張竹君稱，該地盤確診者來自不同工種，包括土地勘探，大部分人士屬於香港土力混凝土工程有限公司。她指，確診者稱上班時有時有戴口罩，有時則沒有，因此容易傳染，該群組連同密切接觸者累計有15人確診。

劉家獻表示，本港現時累計37名確診者死亡，他坦承第三波疫情中死亡個案增多，引述研究指年齡是決定死亡與否的關鍵因素，若年紀大於60、70歲，死亡風險較高。被問到確診者會有甚麼後遺症時，他指大部分年輕病人肺功能不受影響，但第三波疫情較多長者，會在他們出院後跟進他們的肺功能情況。