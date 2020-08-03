【新冠肺炎】推行檢測需要魄力與智慧

周日（8月2日）下午，國家衛健委應特區政府請求成立的「內地核酸檢測支援隊」中七名先遣成員到港。香港社會對此非常關注，有支持，有反對，有質疑也有觀望。

香港連續多日新增過百宗新冠確診個案，近兩星期新增確診個案多與家庭、公司接觸群組有關，若能擴大檢測及早找出更多隱形病人自然更有利於防疫。然而，政府一直不情願擴大委託檢測，也是拖到最近才能做到每日7,500個檢測，但對於防疫所需仍然有一段距離。為了公共健康，邀請外援解燃眉之急，是可以理解的。

此次國家衛健委成立的檢測支援隊共60人，由廣東省衛健委二級巡視員余德文擔任隊長，由省內20多件公立醫院選派臨床檢驗技術人員。按理來說這為香港供不應求的檢測帶來支援是件好事，但坊間卻有不少憂慮，最吸人眼球的莫過於港人DNA或遭送中的言論。社會民粹及排外情緒高漲，有這些反應也是可預計之內，視乎政府是否有智慧拆解。

7名「內地核酸檢測支援隊」的先遣隊成員已經抵港。（新華香港FACEBOOK截圖）

讓市民自行選擇

其實醫學會傳染病顧問主席梁子超已解釋，病毒有數以外機的基因配對，而人類的基因是相當複雜，若要由唾液樣本抽取人類基因組，涉及複雜程序及高昂成本，可見檢測與「DNA」送中根本沒有什麼關係。但政府只知譴責有人故意散播不實謠言，明顯缺失傳訊手腕及政治智慧。

另外，社會的猜忌情緒並不是一時三刻便可消弭，政府推行檢測時因此宜有彈性。食物及衛生局局長陳肇始被問到是否全民檢測時，表示若民眾仍有較大顧慮，政府一開始可考慮彈性措施，循序漸進。例如一開始推行最寬鬆的自願檢測。而如果專家衡量認為香港有必要進行全檢測，政府則應考慮讓市民自行選擇檢測機構的可行性。比如可以讓市民自行選擇本地化驗所的檢測，又或選擇來港援助的檢測團隊。這樣既平衡了檢測需要，也不會引起巨大的反彈情緒，亦能讓內地援助以事實說話，加強市民的信心。

毋庸諱言，社會對內地支援的抗拒很大，政治氣氛加上意識形態令不少人對內地不信任。香港政府必須拿出更具政治智慧和彈性的做法，才能為合作奠定穩固的基石。否則，高傲地忽視民情民意，不注重溝通和彈性解決，這只會成為香港政府另一樁觸礁事件，也會浪費了內地的資源和心力。