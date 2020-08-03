新冠肺炎｜國泰機艙服務員飛雅加達無落地　原機返港後確診

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重。國泰航空今日（3日）表示，昨日（2日）接獲香港衞生當局的通知，該公司一位機艙服務員確診新型肺炎。國泰指，該機艙服務員於昨日由印尼雅加達飛往香港的CX798上執勤；上一次執勤則是在3月底。國泰強調，有關客機會按香港港口衞生署及公司嚴格標準進行徹底消毒。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日指，今日公布的個案編號3513為一名47歲男子為機組人員，雖8月1日曾隨機組飛往印尼，但由於沒有「落地」，原機便折返香港，故「覺得輸入性個案機會好細」。

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國泰航空今日向員工發出通告，指一名機艙服務員確診新型肺炎。國泰回覆《香港01》指，昨日接獲當局通知，該機艙服務員於昨日由雅加達飛往香港的CX798航班上執勤，而該機艙服務員上一次執勤是在3月底。該機艙服務員現正接受適切的醫療診治，國泰會提供一切必須的支援。

國泰又指，正積極協助於該航班執勤的機組人員，並建議他們留在家中、定時檢查體溫、監察是否出現病徵及遵從衛生防護中心的指示。國泰會按照衞生當局的指示協助跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士，並會繼續就該個案與當局緊密合作。

至於該客機清潔消毒方面，國泰指會按港口衞生署及國泰集團的嚴格標準進行徹底清毒，範圍包括客艙內多項裝置如個人電視屏幕、餐桌、嬰兒搖籃桌及機身各處扶手裝置等，並會更換所有座椅椅套；另外亦會為機艙內裝置表面和所有廚房設備消毒、徹底清潔洗手間和地氈等。

另外，根據衞生署資料，今日一名確診男子（#3513）曾從印尼抵港，惟當局列為本地個案。張竹君解釋，該確診男子居住在黃埔，8月1日曾隨機組飛往印尼，但「原機未落地就返番嚟（香港），當係一個本地個案，因為當日係去一去就返嚟」，因此認為輸入性個案機會很低。