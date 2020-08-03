新冠肺炎｜口罩令、2人限聚令、禁晚市堂食等延長至下周二

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府上月底進一步收緊限聚令，由4人收緊至2人；又禁止晚市堂食、強制戴口罩令擴至所有無論室內外的公眾地方等，有關措施原定明日（4日）凌晨屆滿。 政府今日（3日）宣布，延續現行已實施的社交距離措施，將由周三（5日）零時零分起生效，為期七天，直至8月11日。

政府今日公布將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，以延續現行已實施的社交距離措施。

有關措施包括：每天下午6時起至翌日早上4時59分，禁止晚市堂食；餐飲處所内的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於二人同坐一桌；餐桌之間至少有1.5米距離，或設有隔板作出有效分隔；要求所有第599F章下附表所列處所停止營業；禁止在公眾地方進行二人以上的羣組聚集；以及任何人在登上公共交通工具時、或在身處公共交通工具上時、或在進入或身處港鐵已付車費區域時、或進入或身處公眾地方（不論室內或室外）時，須一直佩戴口罩。

▼全日禁堂食實施兩日 政府急撤回▼

最新的公共衞生風險評估顯示，自香港出現疫情以來，現時疫情在社區大規模爆發的風險為最高。政府強烈呼籲市民繼續盡量留在家中，減少不必要的外出，減少外出用膳，並避免不必要的社交活動包括私人聚會，減低社區傳播以至切斷社區傳播鏈。發言人表示，會繼續密切留意疫情發展，不時檢討已實施的相關措施，以在考慮到所有相關因素後作出適當調節。

食物及衞生局發言人表示，考慮到最新的公共衞生風險評估，特別是近期個案顯示涉及不佩戴口罩的活動和不同社交活動所帶來較高的風險，認為現時需要延續在第599F章、第599G章及第599I章下實施的社交距離措施。