新冠肺炎｜禁堂食次日九巴擺櫈予打工開餐　運輸署：未授權但同意

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，政府上周三（7月29日）禁止食肆全日堂食，令打工仔中午要「遍地開餐」。九巴翌日（7月30日）宣布在三個有蓋巴士總站劃特別位置，擺櫈給市民午膳。 運輸署當日去信九巴，指出巴士總站屬政府土地，公共交通營辦商如欲使用巴士總站部分地方作其他用途，應得到有關政府部門批准；不過對九巴擺櫈安排，卻表示「同意及感謝」。

九巴三個巴士站開放予午膳

上周三食肆禁堂食首日，一眾基層打工仔中午開餐，遍地開餐，遇上大雨勿至，十分狼狽，狠批政府失當。

九巴早前宣布，為了市民不用在戶外冒雨食飯，在7月30日起於佐敦（西九龍站）巴士總站、屯門站總站及大圍站總站，中午12時至下午2時30分期間劃出特別位置，擺櫈給市民用膳，櫈同櫈之間會保持1.5米距離，讓市民可吃一頓安樂茶飯。

運輸署在7月30日去信九巴，同意及感謝九巴在該三個巴士總站劃出位置擺放座椅供市民使用，但指由於有關巴士總站屬政府土地，公共交通營辦商如欲使用巴士總站部分地方作其他用途，應得到有關政府部門批准。

九巴回覆《香港01》表示，義工隊和職員日前在公共空間臨時擺放座椅供有需要人士使用，又感謝署方的認同。

政府早前一度暫停所有食肆全日堂食，令打工仔要「遍地開餐」。（資料圖片 / 羅君豪攝）