新冠肺炎｜港首名用人工肺75歲女患者　與病魔搏鬥4個月後不治

新冠肺炎肆虐香港，一名在3月底確診後一直處於危殆、與病魔搏鬥了4個多月的75歲婆婆，最終不敵疾病折磨，今晚（3日）不治，為今日第三名離世確診病人。本港累計38人病歿，絕大部分為長者。 這名婆婆在2月至3月曾到美國及加拿大，她返港後數天因發燒及咳嗽而入院，3月29 確診，屬於輸入個案。她留院期間情況持續惡化，即使使用呼吸機也無效，13天後轉用人工肺，是首位需使用人工肺的本港病人。她在5月底時情況一度好轉，可以停用人工肺，有一日病情轉為「嚴重」，惟好景不常，5天後需再次接駁人工肺。 醫管局曾指，病人接受了血漿治療後，體內病毒含量已「好低」，估計她是因肺部長期發炎致受損。

75歲確診婆婆病情危重期間，一直使用醫護人員推着的「人工肺」維持生命，與病魔搏鬥。（資料圖片）

東區尤德夫人那打素醫院發言人今日公布，一名75歲女病人（個案編號：595）於今日晚上9時44分離世。病人由美國回港，於3月29日，因發燒及咳嗽入住東區醫院接受治療。病人的情況於4月1日迅速轉差，轉送到深切治療部，至今晚不治。院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。

連同上述個案，至今共有38名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。

這名75歲女病人的姐姐，曾接受有線電視訪問，提到妹妹到美加是為了探親。 （有線電視片段截圖）

年初到美加探親後 返港後咳嗽發燒入院

翻查資料發現，這名75歲婆婆在今年2月26日至3月26日期間到美國及加拿大，3月24日起開始咳嗽及發燒，3月26日從美國三藩市坐國泰航班回港，她隨後就回到坪洲嘉暉花園的住所接受強制檢疫，29日入院。

4月10日，醫管局指她入院後情況危殆，使用呼吸機協助呼吸，但情況仍轉差，醫生評估後，決定為病人使用人工肺，是首位需使用人工肺的本港病人。5月30日在疫情記者會上，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，該病人於5月24日曾脫離人工肺，情況由危殆轉為嚴重，但之後情況再度轉差，於26日需使用呼吸機，但因其體內二氧化碳含量仍然上升，29日晚需重新接駁人工肺協助呼吸。

何婉霞稱，病人早前接受血漿治療後，體內病毒含量已「好低」，估計她是因肺部長期發炎致受損，醫護人員為她提供輔助治療以協助康復。

據了解，她於5月29日重新接駁人工肺後，一直使用至今，不能脫離人工肺。