【新冠肺炎】世衛：武漢不一定是病毒出現跨物種傳播之地

世界衛生組織（WHO）突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Mike Ryan）8月3日指出，武漢有就非典型肺炎專設監測系統並發布預警，但並不一定意味着武漢就是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）出現跨物種傳播的地點。

瑞安表示，中國科學家已提供他們在華南海鮮市場調查的資料，WHO及中國已同意有必要進行更深入的調查，以確定疫情爆發的源頭。

中國外交部7月13日稱世衛專家已抵達北京。瑞安稱他們尚未回來，故未有機會聽取他們匯報。

圖為6月25日世衛總幹事譚德塞在瑞士日內瓦出席新聞發布會。（Reuters）

▼想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活？請點擊放大觀看：

+ 3 + 2

將再研究武漢源頭

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8月3日表示，派往中國的隊伍現已完成任務，為進一步共同努力查明新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）源頭奠下基礎。

一個更大的、由世衛領頭的中國及國際專家隊伍正在策劃下一個有關武漢市病毒源頭的研事，但時間及人手組成仍未清楚。

譚德塞透過視像在記者會指，多項流行病學研究會在武漢展開，以確認早期個案的潛在感染源頭。

譚德塞：目前沒「萬靈丹」

譚德塞又警告，目前許多新冠疫苗均處於第3階段臨床試驗，各國都希望擁有許多有效預防感染的疫苗，然而，此刻沒有「萬靈丹」，而且可能永遠不會有。

譚德塞及瑞安呼籲所有國家嚴格地執行防疫措施，包括戴口罩、保持社交距離、洗手以及進行病毒檢測。

他在同一場合建議染疫的媽媽繼續餵哺母乳，稱此舉好處大於感染風險。