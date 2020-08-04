新冠肺炎｜日增確診回落至雙位數　梁子超指有機會為「周末效應」

本港新冠肺炎疫情嚴峻，衞生署昨日（3日）公布新增80宗確診個案，是13日連續新增過百宗個案後，首次回落至雙位數。政府亦於昨日宣布，延續現行已實施的社交距離措施，將由周三（5日）零時零分起生效，為期七天，直至8月11日。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，疫情是否好轉須觀望多數日時間，指周一的數字未必可參考，因市民於周末求醫的機會低，或有「周末效應」的可能性。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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對於確診個案回落至雙位數，梁子超呼籲市民切勿鬆懈，表示需要觀望多數日時間，指周一的數字未必可參考，因市民於周末求醫的機會低，或有「周末效應」的可能性。但他指，最近3日的平均數有緩慢下降的跡象，約1名確診者傳播至0.9人。他強調，目前本港未脫離危險的狀態，指傳銷群組等仍在擴散，或有機會觸發第二波爆發，傳染給其家人。

他續指，疫情爆發最初兩周個案急升16倍，近日確診數字已「橫行」一段時間，反映政府大部分措施有效用。但他認為疫情仍未能好轉，因未能立即追蹤個案的接觸者，以致隔離的時間滯後，社區傳播未能及時斬斷，「自然冇預期咁好。」他指，疫情持續對民生、經濟各方面影響大，市民或已產生「抗疫疲勞」，隨時透過新的傳播群組再次反彈，呼籲接觸者盡量留待家中。