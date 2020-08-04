新冠肺炎｜新患者住所全覽　豪宅柏蔚山龍譽失守　第一城幼童染疫

本港新冠肺炎持續蔓延，衞生署周一（3日）報告周日（2日）得80宗確診個案。直銷公司旺角「Star Global」群組繼續擴大，昨日（3日）再新增五人確診，累計37人染疫，當中至少七人居於元朗，另分別有至少五人居於沙田及葵青。 此外，再有豪宅淪為疫廈，當中有兩名確診者居於柏蔚山3座，令該豪宅自2月底因有患者曾到訪後，再度上榜，惟之前所涉為1座；而啟德龍譽亦再次上榜，在過去14日該屋苑已累計出現四宗確診個案。沙田第一城4座因有一名2歲男童中招，成了「疫廈」之一。

直銷公司旺角「Star Global」群組持續擴大，昨日再多5人確診。（資料圖片 / 羅國輝攝）

直銷公司旺角「Star Global」群組昨日再新增五人（第3517、3540、3574、3578及3590個案），累計已有37人「中招」。衛生防護中心昨晚更新確診者住所及行蹤資料，發現確診者中至少七人報稱居於元朗，當中兩人居於天盛苑盛賢閣、兩人居於昌盛大廈，其餘三人則分別居於錦上路謝屋村、橫台山永寧里和山貝村。

此外，該群組分別有至少五人居於葵青及沙田。在葵青區，共有四人同是石籬邨居民，但分別居於石興樓、石逸樓高座、石欣樓及石偉樓，另有一人居於長青邨青楊樓。在沙田區，確診的五人分別居於沙田圍新村、白田五區、錦豐苑錦蕙閣、恆安邨恆峰樓及富安花園2座。另外，分別各有四人居於九龍城和觀塘。

豪宅柏蔚山、龍譽上榜

在豪宅方面，北角柏蔚山3座淪為疫廈，新增確診者中第3516個案的44歲女子，以及第3518個案的44歲男子是該處居民，男患者屬未找到感染源頭個案，他於7月27日發病，早女患者一日，因此女患者被列作與本地個案有流行病學關連。今年2月底一名女患者因曾到柏蔚山1座，令該豪宅一度成為疫廈。

至於啟德龍譽亦再次上榜，第3565個案的24歲女子是1B座居民，屬未找到感染源頭個案。該屋苑在過去14日另有三宗確診個案，包括第2109、2110及2300個案，三人均居於2B座。

中產住宅沙田第一城4座有一名2歲男童染疫，他於7月31日發病，與本地個案有流行病學關連。近14日確診者名單上有另一人居於第一城4座，為第3164號的26歲女子，她於7月19日發病，但至30日才確診，屬31日報告的未找到源頭個案，未知兩人是否有關連。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 75 + 74 + 73

明愛中招男醫生居梨木樹邨​

此外，明愛醫院內科及老人科24歲男醫生（第3522個案）居於荃灣梨木樹邨榮樹樓，同樣居於該處第3525個案的72歲男子同日確診。其同住母親7月31日確診，而同一大廈之前另有兩宗確診個案，分別為第3138（50歲女子）及3392（57歲女子）個案。

在沙田富嘉花園，昨日新增兩名確診者（第3537及3589個案）均居於3 座，但過去14日該屋苑已另外出現5宗確診個案，包括第1920、3104、3162、3499及3500個案，遍佈1至3座。

確診百歲女人瑞為隆亨長者之家院友

至於黃大仙采頤花園，昨日新增一名確診者（第3555個案），而在過去14日該屋苑另有6宗確診個案（第1970、2650、2837、3044、3322、3346個案），集中在1、5及7座。

早前曾爆疫的救世軍隆亨長者之家，位於隆亨邨榮心樓，昨日該群組新增一名確診者，是第3569個案的100歲女人瑞，成本港最年長的確診者，該群組累計14人染疫。