新冠肺炎｜楊潤雄：研究調整明年DSE考試時間表　或會減少必修題

教育局局長楊潤雄昨日（3日）公布，全港學校9月將如期開學，但不可面授課程。楊潤雄今早（4日）分別於商台及港台的節目訪問時表示，將研究調整明年DSE考試時間表，以及考試範圍，或會減少必修題，會有考評局決定。 他承認開學不返學的決定困難，需平衡學生的健康和學習需要，若將來學生能回校復課，或會先採取半日上課，根據張弛有度的策略，視乎進展如餐飲業再度放寬，才考慮逐步放鬆。

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教育局局長楊潤雄今早（4日）分別接受港台及商台節目表示，新學年全港學校將如期9月開學，但不可回校面授的決定困難，做相關決定時要平衡學生的健康和學習需要。

他指，國際學校和幼稚園通常8月開學，教育局要做決定讓學校準備。國際學校和幼稚園可按照原先擬定日期上學，但不要聚集。政府實施的限聚令上限兩人，這些情況下難以要求20個學生聚在一起，特別年紀小的學生，或未有自我控制能力保持社交距離，他指是無辦法下的辦法。

他希望疫情盡快減退，學生如常上學，學校會放更多時間教學生如何與人相處。他指整個社會有不同程度的影響。希望家長明白，學校也會提供支援，例如學生無人照顧可以回校。

有關將來復課安排的安排，楊潤雄指，或會先採取半日上課，根據張弛有度的策略，視乎進展如餐飲業再度放寬，才考慮逐步放鬆。 （資料圖片／鄭子峰攝）

楊潤雄提到因應疫情，剛過去的中學文憑試（DSE）一度延期，學生亦難以於暑假補課，指會向考評局提出調整校本評核，並研究明年文憑試的考試時間表，如縮短考試時間，或延後舉行，減少必修題等，認為可以多一些考慮，以便彈性處理。他續指，學界較關心年紀最小及最大的學生，因他們分別要適應校舍新環境，或是準備考試離開學校，因此局方將考慮日後安排中六、中一、小六及小一，該四個年級會優先復課。

對於回校復課的日子，楊潤雄指，或會先採取半日上課，根據張弛有度的策略，視乎進展如餐飲業再度放寬，才考慮逐步放鬆。他又指，相信將來分階段復課的間隔能縮短，指學校在處理衞生環境不錯，但需視乎疫情發展，以及對不同年紀的學生影響程度，而再作衡量。

被問到基層學生的家庭未必能負擔電子設備，楊潤雄指關愛基金能幫助學生購買設備，指上學年已有約2萬名學生獲資助，相信下學年將有更多學生得益。他透露，已寄信提醒學校盡快為基層學生申請資助，又指學校亦可暫借設備給學生使用，認為學校於近月以累積豐富經驗，強調會繼續與學界溝通。

至於幼稚園學生年紀小，未必適合網上學習。楊潤雄表示，能以多元的模式教育幼童，如看書、剪紙、繪畫、寫工作紙等。他希望家長明白幼稚園亦花費不少心機，如揀選閱讀書籍、製作短片等，相信家長若配合學校，能有助幼童的學習；並重申，若家長無暇照顧幼童時，能帶往學校給教職員照顧。至於政府會否支援幼稚園，他指各行各業亦受疫情影響，政府將以整體考慮以維持平衡。