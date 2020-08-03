教育局公布新學年照開學但停面授課程　建議幼稚園生可做工作紙

本港新冠肺炎疫情持續惡化，令莘莘學子度過了可能是人生中最苦悶的暑假！而作為家長，亦很擔心來年會否再次停課，令本身已經落後的進度更加難追回，加上不少家長也認為面授始終比網上學習來得有成效，今天教育局局長終於公布了有關新學年的安排，看來同學們仍需在家學習一後時間。

面授課程會暫停至另行通告

今日（３日）楊潤雄於記者會上公布，全港學校可按原先擬定的日期展開新開年，包括在8月開學的國際學校和幼稚園，和在9月開學的中小學和特殊學校。雖然可以展開新學年，但楊局長亦隨即補充，學校所有面授課程會暫停至另行通告，校方可繼續安排網上教學，非正規課程包括補習學校亦受此限制，換句話說，即補習社亦不得開放面授。

教育局局長楊潤雄今日（3日）在政府總部會見記者。（資料圖片）

年幼學生可做工作紙取代電子學習

會上楊局長亦提及，新學年開始後，學校要保持學校開放，安排人手處理家長查詢及照顧有需要回校的學生。而楊局長接受提問時，亦認同幼稚園學生未必適宜電子學習，或會影響視力發展，但在家學習不等於必然採用電子學習，年幼學生可用工作紙、勞作或閱讀等學習方式。

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