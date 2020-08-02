教育局將推第四期中學教師境外進修　英澳芬第三期課程因疫情延期

教育局自2017/18學年推行「在職中學教師帶薪境外進修計劃」（「i–Journey」），參與教師可遠赴英國、澳洲、芬蘭及新加坡等國家的學校進修。原定第三期於2019/20學年在英國、澳洲及芬蘭舉行的課程，因應新型冠狀病毒的發展，已延期至2020/21學年舉行。 教育局指，正密切留意疫情發展，同時正進行第四期課程的籌備工作，希望能盡快公布有關詳情。

容寶樹表示，進修假期為期約兩個月，包含體驗境外學習課程及駐校活動，期望教師能為學與教注入活力及創意。（資料圖片）

教育局首席助理秘書長（專業發展及培訓）容寶樹今日（2日）在「局中人語」撰文，他表示「i–Journey」自2017/18學年開始推行至今，已經有150位教師參與。進修假期為期約兩個月，包含體驗境外學習課程及駐校活動，個人專題研究及實踐創新的校本計劃，期望教師能為學與教注入活力及創意。

容寶樹形容，「i–Journey」推行短短數年成果豐碩，參與教師普遍讚賞整個計劃的目標和設計，能拓寬視野及提升專業能力，而境外學習部分尤其有啟發性。他表示，學員在當地知名大學學習最新的理論及教學法，如芬蘭的「21世紀下的創造力」、澳洲的「融合教育課程及評估」、英國的「STEM教育中的問題為本學習」、新加坡的「STEM課堂」等。此外，教師學員亦會進行充實的駐校體驗活動，更有機會與當地教師共同備課及協作教學。

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，容寶樹指，原定第三期於2019/20學年在英國、澳洲及芬蘭舉行的「i-Journey」課程，，現已延期至2020／21學年舉行。他續指，正密切留意疫情發展，同時正進行第四期課程的籌備工作，希望能盡快公布有關詳情。