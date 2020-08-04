新冠肺炎｜內地方艙醫院支援隊已展設計工作　不影響亞博現有功能

第三波疫情嚴峻，國家衛健委「內地核酸檢測支援隊」7 人「先遣隊」隊員於周日（2日）抵港，料將留港一個月。至於協助興建臨時醫院的「內地方艙醫院支援隊」6人小隊，則預期會留港半年。 「內地方艙醫院支援隊」成員之一、設計師謝琥，他所屬的中南建築設計院於微信發文指，於7月29日已獲通知為香港的「方艙醫院」展開設計工作，組成涵蓋建築、結構、排水、電氣等專業團隊，並已加班展開設計工作。文中亦指將針對亞博館的特點，採用「潔污分區」等設計，盡可能對場館現有功能作最少改變。

中南建築設計院於微信指，於7月29日、即國家衛健委會公布消息前三日，獲組支援隊的通知。設計院於各方艙醫院設計團隊中，組成涵蓋建築、結構、給排水、電氣、暖通等專業設計團隊，加班展開「香港方艙」的設計工作，並派出設計師謝琥前往香港，而團隊將24小時為他提供全方位支持。

文中提到，「香港方艙」將利用亞洲國際博覽館改建，團隊利用亞博館的特點，加上之前建設21座方艙醫院設計經驗，將採用「潔污分區分離」、「三區兩通道』等設計，盡可能將場館原有功能作最少改變，並採用快速的方式在場館作場地設置、功能布局、機電系統改造、運維管理等。

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至於另一名支援隊成員、李黎所屬的中信建築設計研究院，同樣於微博發文，指設計院組成的團隊曾參與武漢火神山醫院和十多座方艙醫院的設計，將24小時候命提供技術支援，為亞博館改建的方艙醫院提供設計、營運和管理經驗等技術支持。

早前內地報道指，「內地方艙醫院支援隊」已根據收到的亞博館平面圖制定方案，最重要為設計三區、即緩沖區、污染區和清潔區，及兩通道、即醫護人員通道和患者通道；並就床位、病倉劃分等制訂預案。