內地核酸檢測支援隊：助港開展大規模檢測　目標日檢測量10至20萬

本港新冠肺炎疫情嚴峻，中央決定組建「內地核酸檢測支援隊」來港，其中7人「先遣隊」已於昨日（2日）抵達香港。 「內地核酸檢測支援隊」隊長余德文接受《新華社》訪問時指，他們的主要任務，是要協助特區政府開展大規模的人群核酸檢測，又指本港公立機構的每天檢測量，不足以應對防疫需要，支援隊會與內地機構一起，短時間提升檢測能力，「力爭每天的檢測通量，起碼要達到十幾二十萬，甚至更多。」

余德文說，「內地核酸檢測支援隊」的主要任務，是要協助特區政府開展大規模的人群核酸檢測。（新華香港FACEBOOK截圖）

余德文說，「內地核酸檢測支援隊」的主要任務，是要協助特區政府開展大規模的人群核酸檢測。

余德文指出，本港公立機構目前每天只能做約1萬個檢測，面對防疫需要「遠遠不夠」；而三間內地機構的檢測量，一天約有2至3萬，「核酸檢測支援隊」與內地機構一起，可在短時間大幅提升檢測能力，「力爭每天的檢測通量，起碼要達到十幾二十萬，甚至更多。」

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已開展培訓 了解本港法規

他又指，香港目前疫情較嚴峻，新增個案已連續十多天「破百」，形容香港存在社區爆發傳播。他承認，龐大的檢測量具挑戰，而香港的政策法律規章制度與內地不同，故他們需要了解，以在遵守香港的法律法規下開展工作，至今已就此開展培訓。

7名「內地核酸檢測支援隊」的先遣隊成員已經抵港。（新華香港FACEBOOK截圖）

稱「義無反顧」為港提供協助

余德文說，他在7月25日收到電話，領導查問他能否帶隊香港提供協助，「當時我沒有考慮，第一時間就說沒有甚麼困難，我可以去。」

他又指，自己之前亦是作為廣東支援武漢醫療隊（指揮部）總指揮，「相同之處，我們都是去支援我們的兄弟省份或者地方，支援他們抗疫。」他強調支援隊有底氣，又指香港是中國一部份，形容「香港的民眾是我們的同胞」，故他們來港一起面對疫情，希望以最專業態度做好檢測。

在短片結尾時，片中又道：「香港有需要我們協助的，我們必須是義無反顧。」