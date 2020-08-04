黃大仙車房爆炸釀3死　技工無相關牌照　惟向東主稱唔做得有困難

黃大仙環鳳街5年前發生車房爆炸案，導致3人死亡和多人受傷，沒有維修石油氣車輛相關牌照的技工，早前被裁定3項誤殺罪成，案件今(4日)在高等法院求情，法官質疑被告是否在案發已曾在無牌照下進行維修，因此變得「大安旨意」。辯方直言是合理推測，惟要被告向東主稱他「唔做得」亦有困難。又指被告在事件中亦身受重傷，案件拖延5年亦對被告做成很大壓力。法官張慧玲稱需要再作考慮，把案押後至8月17日判刑。

被告黎駿豪（39歲），經審訊後於上周五被陪審團裁定他於2015年4月26日，在黃大仙環鳳街一車房因嚴重疏忽，從而非法殺死車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波，及隔鄰玻璃店的女東主伍靄霞。

女友不離不棄終組織家庭

辯方律師透露，被告只有中三程度，曾在九巴任職。他自2012年開始，在涉案車房任技工，案發前已和女友準備結婚，但他在案中亦受重傷，曾經留醫。被告當時覺得「自己無用、傷哂」，著女友離開，但女友不離不棄，甚至盡力照顧被告。兩人最終於2016年結婚，妻子並於翌年誕下女兒。

被告黎駿豪被控3項誤殺罪，他在事件中亦有35%皮膚被燒傷。(李慧娜攝)

案發逾5年才開審備受壓力

辯方續指，被告於2016年尾才可工作，但因感痛楚於翌年初停工，至2018年再於葵涌一間車房任長工，月入介乎1至2萬元。被告亦有為因拍攝電影而損毀的汽車作維修，每月額外賺取8000元。

此外，辯方指案件於2015年發生，但今年才開審。他向警署報到時，甚至有警員問他：「呢件案仲未審？」被告在此段時間備受壓力，常悶悶不樂。

律師相信修車乃東主的指令

辯方續指，被告在車房的工作是維修汽車，相信維修涉案的士的指示，由車房東主下達。法官則指，被告明知他不可進行石油氣有關工序。辯方回應指，當時的理想做法是被告向東主表示「唔做得」，惟現實中是有困難。

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官質疑被告已多次違規修理

法官又指，涉案東主似乎是提供「一條龍」服務。他替客人出租的士，同時其車房提供維修，而車房案發前亦做過類似的維修。法官又問，被告是否在案發前進行多次維修，也無問題，因此變得「大安旨意」。辯方回應指，車房案發前做過類似的維修屬合理推測，但強調不是把責任推給已去世的車房東主。

被告曾將石油氣缸180度反轉

控方案情指，陳於事發當日將的士駛到車房維修，而維修前他到油站將油缸入滿石油氣。被告在車房內修理的士，並曾將石油氣缸180度反轉，令氣缸活門向上。同時，被告將氣缸排氣口微微打開，令限流閥無法啟動，無法阻止石油氣洩漏，而油缸在爆炸前只剩3分1石油氣。當時車房捲閘拉落了大半，石油氣積聚在車房內，相信車房內的電風扇在案發期間跌落維修槽，引起火花，終引致爆炸。

被告曾在2012年至2013年修讀石油氣車輛維修課程，但他在燃料供應系統實習中不合格，所以無法取得有關牌照，但他仍擁有燃油維修系統知識。

案件編號：HCCC213/2016