酷熱警告逾365小時未完　天文台料至周二仍酷熱　周四迎驟雨雷暴

陽光普照天氣持續，天文台發出的酷熱天氣警告已超過365小時，成本港有記錄以來最長，料周一及二（27及28日）仍然日間酷熱，市區最高氣溫達攝氏33度，意味是次最長命酷熱警告有機會突破400小時。 天文台預測，周四（30日）起暫別陽光，並迎來多雲、有驟雨及雷暴的天氣，其後多日仍有雷暴，市區最高氣溫稍跌至30度，市民外出記得帶備雨傘。

本港迎來多日酷熱天氣。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

本港迎來多日酷熱天氣，酷熱天氣警告已發出超過365小時，成本港有記錄以來最長。在正午時分，本港多區熱辣辣，當中大美督達36.7度，而上水、石崗、觀塘、跑馬地、西貢及坪洲亦達35度或以上。天文台預測，受高空反氣旋影響，未來一兩日廣東天氣持續酷熱，料周一及二仍大致天晴，日間酷熱，但有一兩陣驟雨，市區最高氣溫達33度，則酷熱天氣警告有機會突破400小時。

天文台預測，一道廣闊低壓槽會在本周中後期為南海北部及廣東沿岸帶來雷雨，料周四開始暫別陽光，天氣大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，翌日天氣進一步轉差，迎來有驟雨及幾陣雷暴的天氣，市區最高氣溫料降至30度。

踏入八月，天氣沒有轉晴，除了下周日（2日）短暫時間有陽光，至下周二（4日）其他日子料都是多雲、有驟雨及雷暴的天氣，市民外出要留意天氣狀況！