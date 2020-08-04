新冠肺炎｜85名病人送往亞博館　醫管局研其他地點增設治療設施

新冠肺炎第三波疫情持續，今日（4日）錄得80宗確診個案。香港亞洲國際博覽館社區治療設施於上周六（1日）起啟用，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，至今日中午，亞博共接收85名病人，將逐步安排更多病人進入亞博治療設施。他稱，正研究改裝亞博其他場館作社區治療設施，至於亞博以外的地方仍在規劃及研究中，稱會考慮不同合適的地方。

亞洲國際博覽館的社區治療設施（亞博方艙醫院）已於1日啟用。（梁鵬威攝）

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，亞博館一號展館的社區治療中心有500張床，至今日中午有85名病人送往亞博館，指會逐步安排更多病人到亞博社區治療設施。他稱，有關安排為一早計劃好的做法，由於同事到新環境需要先熟習，並要顧及感染風險、病人及醫護人員安全，及需要再設計工作流程等。他稱，未來幾日會加大入院病人數目。

視乎一號館使用量 研改裝其他場館

劉家獻稱，需要視乎一號展館的使用量，再決定會否改裝亞博其他場館作治療設施，若個案增加，會研究是否加開場館增加病床數目。

劉家獻指，醫管局正研究在亞博以外，有否合適地點設社區治療設施。（梁鵬威攝）

有指將會在亞博館二期土地興建臨時醫院，劉稱於亞博館以外的設施需要考慮很多因素，包括規劃等，他稱不同地方均會考慮，「最緊要啱用同用到」，又指歡迎不同團隊給予意見。

無正面回應彭飛舟辭職

曾稱會追究罷工醫護的醫管局人力資源主管彭飛舟，日前因個人理由辭職，被問及其離職與處理罷工是否有關，劉家獻沒有正面回應，只稱彭飛舟因個人理由離職，將會按機制招聘填補空缺。

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