新冠肺炎｜新增80宗確診　連續兩日低於100宗　1患者確診即日離世

新冠肺炎疫情持續。本港新增80宗確診個案，當中43宗為有關連個案；32宗未找到源頭；5宗屬輸入個案。另有約50宗初步確診個案。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，截至今早9時，醫管局系統過去24小時錄得呈報個案有194宗，有3名患者死亡，於下午3時再多1名85歲患者死亡，為個案#3639，累計41人死。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，截至今早9時，醫管局系統過去24小時錄得呈報個案有194宗，有3名患者死亡，於下午3時再多1名患者死亡，為個案#3639，累計41人死。（資料圖片）

24小時內四長者病逝

劉家獻表示，截至今早9時，醫管局系統過去24小時錄得呈報個案有194宗，有3名患者死亡，分別是#595、#1424、#2094，於下午3時再多1名患者死亡，為個案#3639，累計41人死。

劉家獻補充，死亡個案#3639為仁濟醫院85歲男病人，本身患有慢姓心臟病，於7月27日因腳腫去私家醫生求診，經急症室安排到普遍內科病房，當時無發燒、肺片亦清，經治療後情況改善，故於7月30日出院。8月2日因發燒、肺炎，到瑪嘉烈醫院求診急症室，因情況差而轉入了深切治療部接受隔離治療，其後經測試呈陽性，確診後為編號#3639，期間情況一直差，截至今日下午3時過身。

院方進行接觸追蹤，發現有10病人與#3639用同一病格，屬有緊密接觸者，其餘醫護人員因有合適個人裝備，無列為緊密接觸者，只有2名醫護列其他接觸者，要醫學監察，暫時相關病人及醫護的檢測是陰性。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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直銷Star Global群組增2確診及3初確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布，本港新增80宗確診個案，當中5宗屬輸入個案，即個案#3591、#3592、#3597、#3652、#3653，分別是俄羅斯抵港、2宗為機組人員、2宗為菲律賓外傭經酒店檢疫第12日測試發現。

本地個案當中43宗為有關連個案；32宗未找到源頭。另有約50宗初步確診個案。以感染群組計，旺角直銷中心Star Global群組，新增2宗確診及3初步確診。

街市傳播方面，張竹君表示，紅磡魚檔增2宗確診，土瓜灣多一宗魚檔個案，即紅磡一帶街市至目前累計有10宗，分析後發現有4檔魚檔涉事，土瓜灣有2檔。每次有街市個案都會進行大清洗，但認為有關連，檔口位置相近，可能人與人之間有關連，環境亦有污染所致。

張竹君表示，已邀請香港大學微生物學系講座教授袁國勇到該兩個街市視察，檢視相關防疫措施、有無需要取環境樣本作測試等，兩個街市會提早關門。