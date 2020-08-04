新冠肺炎｜民建聯黃大仙社區幹事何漢文初步確診　曾協助港泰群組

新冠肺炎疫情持續，本港確診個案突破3,600宗。繼民建聯總部所在的炮台山聯合出版大廈出現確診個案，該黨一名於黃大仙服務的社區幹事、前區議員何漢文亦於今日（4日）確診，目前正在醫院接受治療。何漢文接受《香港01》查詢，證實現時初步確診，正接受進一步的檢測，暫時未接受藥物治療。 民建聯表示，黃大仙支部辦事處已進行全面消毒及暫停開放，並安排支部所有職員進行檢測。

確診新冠肺炎的何漢文一直有為慈雲山「港泰護老院群組」提供協助，其所服務的慈雲山區亦屬重災區。（何漢文FB）

上月兩次檢測呈陰性 上周三開會與會者確診

確診新冠肺炎的何漢文一直有為慈雲山「港泰護老院群組」提供協助，曾接觸有關家屬及協助安排消毒等事宜，自言基於經常接觸街坊，定期會自行接受檢測，於上月13日及29日的檢測中呈陰性。何漢文指，曾於上周三（29日）與一名東九龍居民委員會職員開會，期間曾脫下口罩喝水，該名職員當晚出現病徵，並於上周六（1日）確診，已向衛生署申報何漢文為緊密接觸者。

何漢文表示，收到該名職員確診的消息，已即時到私家診所接受檢測並確診，之後再無外出，並於昨日（3日）凌晨出現發燒、咳嗽等病徵。他稱，當日已主動聯絡衛生署，惟衛生署遲遲未有安排，及至下午5時才獲送院並接受檢測，今早初步確診。他又指，最近沒有接觸過其他黨友，亦未有到訪過民建聯總部。