技術員涉6.12襲警｜警員未說清遭揮拳還是揈手所擊　被告脫罪

因應反修例運動，大批示威者去年6月12日立法會一帶聚集，一名25歲技術員被指當日在警總外揮拳擊中便衣警的左頸，他否認襲警罪受審。裁判官聽取證人口供後，質疑被告事發時是否聽到警員表明身分，受襲警員亦未能說清究竟遭被告揮拳還是揈手所傷，加上警員也承認被告力度只是「大過打招呼」，未能肯定被告故意進行襲擊，故判被告罪脫。

被告莊浩峰，26歲，否認一項襲警罪，指他於去年6月12日在灣仔軍器廠街與駱克道交界，襲擊正在執行職務的警員，即高級督察余天生。

電光火石間未能觀察不稀奇

裁判官認為，被襲警員行近被告時，被告沒有跡象作出任何動作，警員不會細心觀察被告動作，而且事情發生在電光火石間，警員不清楚遭手掌或拳頭襲擊並不稀奇，由於手掌及拳頭均有一定面積，警員不肯定被襲位置是面部或頸部，也不影響其可信性，相信只是觀察上的問題。

質疑被告是否聽到警員的話

不過，被襲警員承認當時向被告說：「先生，差人，過一過嚟。」聲浪只屬「稍為大聲」，非向被告大嗌，裁判官質疑被告是否真的聽到該句說話，而警員尚未說完句子，被告已有所動作，認為被告行為有可能只屬自然反應。

反應過敏自招嫌疑

再者，裁判官指，警員未能清楚說出被告當時是揮拳還是只是揈手，警員亦承認被告的力度只是「大過打招呼」，有關形容屬中性，可以是襲擊也可以屬意外，不能肯定被告故意襲擊，但若被告行為屬自然反應，他也反應過敏，自招嫌疑。由於控方未能舉證至毫無合理疑點，故判被告脫罪。

案件編號：ESCC2304/2019