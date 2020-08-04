馬時亨：你覺得現在香港無自由？　三本護照棄剩一本　談港人去留

受到反修例風波及《港區國安法》實施的影響，本港近年正掀起一股移民潮。港鐵前主席馬時亨接受《香港01》財經節目「財經加零一」表示，自己最高峰時曾擁3本護照，到過加拿大多倫多及英國居住。不過為了入官場，終棄掉其餘兩個國籍，只保留特區護照。可惜嗎？「沒什麼可惜的。」 身邊「已上岸」的朋友未有移民想法，自己與太太享受香港生活，會繼續在香港定居。曾移民加拿大六年的馬時亨指，留意到社會上有不少人、特別是年輕人有意移民，不過，他形容，移民是一個重要決定，要考慮家人意見、工作條件及適應能力。他笑言，當年27歲能夠決定移民，加籍太太功不可沒，「因為我太太有份工，我估計（有段時間）『食軟飯』都可以。」

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港鐵前主席馬時亨接受接受《香港01》財經節目時，分享70年代末至80年代的移民經驗，坦言移民是人生重大決定，需要考慮家人意見、工作條件及適應能力。（龔嘉盛攝）

移民是重大決定 提出要「三思」

馬時亨強調，移民是人生重要決定，要慎思三點，包括家人想法，若然伴侶持相反意見，移民後難以共同生活面對挑戰；其次是工作條件，如果未覓到工作，只靠儲蓄移民，或難以為計；第三，適應能力，他坦言，華人身份在職場及生活經常受到歧視，形容「移民外國做二等公民」，需要有心理準備克服。「歧視在什麼地方都會發生，但自己的心理狀態要好好。」又補充道：「移民是人生裏一個很重大的決定，三思三思。」

被問到目前不少年輕人為追求自由而打算移民，馬時亨反問，「咩叫自由? 你喺香港覺得無自由，是否因為曾犯法而無自由，或是言論有好多約束？ 你就要自己考慮。」他指，留意到有調查指，有六成年輕人有意移民，認為若年輕人無家累，可選擇出外闖「博一博」，「當去旅行見識下，唔得再算。」

笑稱當年移民「食軟飯」

本港政局不穩，香港再現移民潮。港鐵前主席馬時亨在節目上表示，享受香港生活，目前與太太不會選擇移民，身邊友人亦未有移民想法，與年紀大及適應問題有關。

​馬時亨早在1979年曾移民加拿大多倫多，在當地從事銀行業及股票分析員，居住六年後曾短暫留港4年，隨後赴英國工作，90年回流返港，自此從未離開。他重提當年移民抉擇，當時在港與上司不咬弘，加上太太是加拿大籍，故決定前往當地發展。他笑言，移民到加拿大，即使未能立即有工作，經濟上暫且能靠太太支撐，「因為我太太有份工，我估計（有段時間）『食軟飯』都可以。」