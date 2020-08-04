42歲女Big Big Shop購西洋菜進食後疑食物中毒　感噁心及腹瀉

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，正調查一宗懷疑食物中毒個案，一名42歲女子於7月31日在家中進食西洋菜後，隨即出現喉嚨腫痛、腹痛、噁心及腹瀉等病徵。衞生防護中心初步調查顯示，病人進食的西洋菜從一間網上店鋪購得，該網店是Big Big Shop。電視廣播有限公司（TVB）旗下的網上購物平台也名為Big Big Shop。 另外，食物環境衞生署食物安全中心從進口層面抽取一個青斑樣本，驗出其中有孔雀石綠。

不慎誤食可致舌頭或咀唇腫脹

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，正調查一宗懷疑食物中毒個案，個案涉及一名42歲女子，她於7月31日在家中進食西洋菜後，隨即出現喉嚨腫痛、腹痛、噁心及腹瀉等病徵。病人於8月1日向私家醫生求醫，現已痊癒。衞生防護中心初步調查顯示，病人進食的西洋菜從一間網上店鋪購得，該網店是Big Big Shop，調查仍在繼續。

衞生防護中心提醒，誤食含草酸鈣針晶體的植物會刺傷和刺激皮膚及黏膜，如舌頭、口腔與咀唇麻痺和灼熱，以及舌頭或咀唇腫脹，進食意外混有含草酸鈣針晶體植物的蔬菜亦可能引致食物中毒。



中心提醒市民在進食蔬菜時，切勿採食野生植物；應從可靠的供應商購買蔬菜；取走混在食用蔬菜裏的其他植物，並在煮食前徹底洗淨蔬菜。

西洋菜多不會含有大量草酸鈣針晶體，故懷疑意外混有小量含草酸鈣針晶體的植物，如時會用來覆蓋蔬菜的海芋葉。

食物安全中心從進口層面抽取一個青斑樣本，驗出其中有孔雀石綠。 （資料圖片）

一個青斑樣本驗出孔雀石綠

另外，食物環境衞生署食物安全中心今日公布，一個青斑樣本驗出孔雀石綠。中心發言人表示，透過恆常的食物監測計劃，從進口層面抽取上述青斑樣本作檢測，結果顯示，樣本的孔雀石綠含量為十億分之十八。發言人表示，中心已知會涉事進口商上述違規事項，並指令其停售有關產品，亦正追查有關產品的來源。



孔雀石綠是一種工業染料，被使用作治理魚類疾病。目前，很多國家已禁止在食用動物中使用孔雀石綠。根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。