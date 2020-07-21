TVB《香港唱好演唱會》重複提Big Big Shop涉違規　通訊局發勸諭

通訊事務管理局今日（21日）公布，電視廣播有限公司（無綫）翡翠台早前播放的電視節目《香港唱好演唱會》，遭16名公眾人士投訴，指節目詳細介紹的食肆、酒店等優惠，如同廣告材料，又指節目過分強調3個產品贊助商。 通訊局經審議後，認為節目內涉及某網上購物平台的間接宣傳中，重複提及部分優惠套餐價格，屬直接推銷或建議使用，裁定違反《電視廣告守則》，決定向無綫發出勸諭。

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通訊局資料顯示，針對無綫於2019年9月14日晚上8時至11時、於翡翠台播放的《香港唱好演唱會》，通訊局共接16宗公眾投訴。投訴主要涉節目中詳細介紹的食肆、酒店、商舖等優惠，如同廣告材料及直接推銷，或建議使用有關產品。另外，有投訴又指，節目過分展示或強調3個產品贊助商，包括某龜苓膏品牌、某餅家及某網上購物平台。



至於無綫提交陳述反駁，除3個產品贊助商外，無綫未有因播放該節目，獲得任何其他廣告商報酬。節目內的商業資料純屬切合節目主題，即推動本地消費的資訊，故不應視為廣告。通訊局表示，考慮所有相關資料後，認為該等材料有直接推銷效果屬於廣告，不過在已放寬制度下，娛樂及綜藝節可包含間接宣傳。該等優惠的廣告材料，在節目的表達手法能讓觀眾清楚分辨，故認為無綫遵守《電視節目守則》及《電視廣告守則》相關規定。

通訊局接獲16宗有關無綫《香港唱好演唱會》的公眾投訴。（資料圖片）

至於涉及3個產品贊助商方面，通訊局認為，無綫就該龜苓膏品牌、該餅家的間接宣傳，已遵守「表達手法須自然及不突兀的規定」及「不得直接推銷或建議使用的規定」。不過，在網購平台的贊助商方面，通訊局指，節目中雖未有廣告聲稱或宣傳口號，但多次口頭提及該平台，以及在節目重複提及部分優惠套餐的價格，情況屬直接推銷或建議使用，故違反「不得直接推銷或建議使用的規定」。



通訊局認為，無綫在網購平台宣傳上，未能遵守「不得直接推銷或建議使用的規定」的投訴成立，違反《電視廣告守則》第9章第2A(a)段規定，決定向無綫發出勸諭，敦促無綫嚴格遵守《電視廣告守則》相關規定。

通訊局認為無綫沒遵守「不得直接推銷或建議使用的規定」的投訴成立。（資料圖片）

另外，通訊局在7月第97次會議中，批准收費電視持牌機構電盈媒體申請的最新投資計劃。根據電盈媒體的最新計劃，2015至2021年的6年投資計劃中，總投資額將調整至181.52億元，當中包括9.95億元為資本投資，以及171.57億元節目投資和其他營運開支。



裁定健康衛視違反牌照條件



通訊局亦裁定非本地電視持牌機構「健康衛視」由2018年11月30日起到目前為止，未能提供非本地電視服務，違反其非本地電視牌照條件第10.1條的規定，經考慮後決定向健康衛視發出嚴重警告，敦促它嚴格遵守相關牌照條件。通訊局亦根據《廣播條例》（第562章）第24（1）條，指示健康衛視須於8月31日或之前恢復服務。