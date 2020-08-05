新冠肺炎｜名城峻弦列患者住所全覽表　紅磡街市群組15人居所曝光

新冠肺炎疫情持續蔓延，本港最新出現「街市群組」，爆發地點位於相距15分鐘的紅磡街市及土瓜灣街市。當局公布的資料顯示，紅磡街市染病的檔員居於香港不同地區，十分分散，包括屯門、葵青、觀塘，亦有4人住在九龍城，整個群組共涉15人。至於土瓜灣街市兩名魚檔員工都居於葵青。 另外，直銷公司Star Global一名新確診員工居於沙田名城；另再有3名確診者居於九龍斧山峻弦，該屋苑在近14天共有7名確診者居住。

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一名女魚販及一名清潔工居坪石邨藍石樓

紅磡街市群組累計有15人，當中10人在那兒工作，餘下5人是密切接觸者。10名確診工作人員中，有4人賣魚，分別是居於觀塘坪石邨藍石樓的58歲女子（第3290宗）、居於葵青葵芳邨葵仁樓的54歲男子（第3464宗）、居於屯門欣田邨俊田樓的59歲男子（第3643宗）、居於九龍城何文田邨恬文樓的67歲女子（第3668宗）。

而其他工作人員包括居於觀塘區安達邨善達樓的49歲男子（第1877宗），他是該街市1樓凍肉舖員工；居於屯門兆畦苑兆富閣的72歲女子（第2316宗），她在街市賣乾貨；居於觀塘坪石邨藍石樓的71歲女子（第2341宗），她是街市清潔工。

群組中5人為街市員工密切接觸者

另亦有工作人員居於九龍城家維邨家邦樓、九龍城家維邨家義樓、九龍城賈炳達道61號。

換言之，10名工作人員中，4人住在九龍城區，3人住在觀塘區，2人住在屯門區，1人住在葵青區。值得注意的是，58歲女魚販與71歲清潔工同住坪石邨藍石樓；有兩名工作人員都住在九龍城家維邨，但大廈不同。

至於該群組的5名密切接觸者則分別住在九龍城家維邨家邦樓、觀塘區安達邨善達樓、觀塘坪石邨藍石樓、九龍城賈炳達道61號，與上述確診者相同，未知是否全部都是確診者的家人。

另外，根據衞生署提供資料，本港有最少6名確診者曾到紅磡市政大廈，相信是紅磡街市的顧客，部分人早於7月18日已確診。

土瓜灣街市2中招魚販居葵青區

土瓜灣街市方面，至今有2名魚販確診，一人是居於葵青區梨木道葵寶大廈的61歲男子（第2265宗），另一人是居於葵青區青華苑華碧閣的66歲女子（第3669宗）。有最少8名確診者曾到土瓜灣市政大廈暨政府合署，相信是土瓜灣街市的顧客，其中有人早於7月13日已確診。

直銷公司Star Global一名確診者居於沙田名城一期一座。（資料圖片）

直銷群組23歲女成員居名城

直銷公司Star Global一名確診者居於沙田名城一期一座，她是23歲女子（第3665宗）；另再有3名確診者居於黃大仙區斧山峻弦，分別是居於峻弦2座的27歲男子、峻弦6座的1歲男童、峻弦6座的47歲女子，該屋苑在近14天共有7名確診者居住，鄰近的彩輝邨及彩雲邨都有居民染疫。另外，一名68歲男確診者居於麥花臣匯1A座；一名57歲男確診者居於太古城金殿台唐宮閣。

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