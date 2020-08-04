新冠肺炎｜紅磡街市土瓜灣街市累計12宗確診個案　6魚檔涉事

新冠肺炎疫情持續，本港今日（4日）新增約80宗個案，新增確診數字連續兩日維持雙位數。衞生署衞生防護中心指出，紅磡街市累計已有10宗個案，而土瓜灣街市亦有2宗，近日出現的個案更與魚檔有關，估計有機會是人傳人或環境污染。 中心傳染病處主任張竹君又指，留意到當初武漢華南海鮮城，以及北京新發地市場，都一樣與海鮮及魚有關，故今日提早關閉兩個街市，並邀請香港大學微生物學系講座教授袁國勇到場視察。

土瓜灣街市錄得多宗檔員及顧客確診個案。（余俊亮攝）

張竹君指出，紅磡街市的魚檔中，再多兩宗確診個案（#3668、3643）。該街市現時已累計有10宗個案，經分析後，當中有四檔是魚檔，分別涉及五宗確診個案。她補充指，早前確診的工作人員，大多售賣乾貨、凍肉等，但近日的個案卻與魚檔有關。

至於土瓜灣街市，亦有一宗個案（#3669）涉及魚檔。該街市至今已有兩檔有確診個案，兩檔一樣是魚檔，早前的個案編號是#2265。

張竹君（左）指，當初武漢爆發疫情的華南海鮮城，以及之後的北京新發地市場，都一樣與海鮮及魚有關，故對有關情況表示擔心。（梁鵬威攝）

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張竹君：有可能人傳人或環境污染

張竹君又指，雖然街市每次有個案時，都會作大清洗，但覺得個案之間或有關連，有可能是人傳人或環境污染，「檔口都比較近，可能人與人之間可能有關連，又可能環境有污染。」

她說，兩個街市今日將提早關門，並已邀請香港大學微生物學系講座教授袁國勇到場視察，屆時或會取走環境樣本，以了解是否有其他因素引致感染，「想像中魚檔都可能比較濕、比較凍，有啲冰，但都要睇下有無其他原因。」

張竹君又指，留意到當初武漢爆發疫情的華南海鮮城，以及之後的北京新發地市場，都一樣與海鮮及魚有關。對於現時本地出現相關情況，她坦言擔心，故需要專家到場指點，以了解是否有關環境容易有傳播。