新冠肺炎｜紅磡及土瓜灣街市爆疫關兩日　街坊驚慌一周只買兩次餸

衞生署今日（4日）公布新增80宗新型肺炎確診個案（於3日確診），紅磡及土瓜灣街市再多3人確診，都是在魚檔工作，兩個街市累計12宗確診個案。港大微生物學系講座教授袁國勇下午到街市視察，指未能收集魚及海鮮樣本，但認為涼血動物傳染可能較低，推測最大機會是檔販除口罩進食時傳播。 兩街市已經關閉，食環署表示明日及後日（5及6日）將會關閉，等候來自視察的街市環境樣本的化驗結果。兩街市周圍的檔口也人流稀疏，土瓜灣街坊何女士表示，街市有個案後再未踏足，以前日日買餸，現在平均一星期只來兩次，一次買上幾日所需的食材。雖然早前曾去過街市，但她說自己不會去做測試，「應該無事啩。其實政府都無宣傳要點驗，去邊度做測試。」

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從上月13日起，紅磡及土瓜灣街市累計有12宗個案，其中有6個魚檔。街市現時關閉，或要等檢測報告出來後才會再開。街市關閉後，周圍的菜檔、肉檔並沒有多人來光顧。前來買餸的街坊全都佩戴口罩，有些更帶上防護帽、手套保護自己。

土瓜灣街坊何女士表示疫情以來每周只買兩次餸。（袁澍攝）

街坊拖車仔買餸 方便一次過買多日食物

有市民拖車仔出來買餸，一次過買上半個星期以上的食材，「梗係驚啦，大佬！但都要煮餸食架！」

住在土瓜灣附近的何女士晚上7時許出來買餸，她手上拿了3、4個袋，全部裝滿了食物。何女士說，自從土瓜灣街市出現確診後已經再無踏足，每周只落街兩次補充食物，一次都買較多食材。因為是次有魚檔檔主染疫，她表示最近不會購買鮮肉、鮮魚，轉而購買凍肉等。她說家中有小朋友，所以都會減少出街，希望降低感染的機會。

她早前曾經進入土瓜灣街市買餸，目前並沒有相關病徵，所以不會去做做病毒測試，「應該無事啩。其實政府都無宣傳要點驗，去邊度做測試。」

魚販嘆生意差 指當區多老鼠出沒

土瓜灣另一位街坊李先生晚餐時間出來周圍街市買餸，他說全香港每一處都在爆發疫情，自己不會恐慌，亦不會減少出街，「度度都危險架啦，你可以出來，我都可以出來。」另外有自稱「無飯家庭」的李先生則告訴記者，很少去街市買餸，基本上都是買外賣回家吃，疫情嚴重，自己唯有戴好口罩保護自己。

土瓜灣街市對面魚檔小販則表示，最近生意較差，往往很晚才能收工，仍剩下不少魚賣不出去。關於當區的衛生，他則頗有微詞指出附近的渠口較多，夜晚亦會見到不少老鼠出沒，認為可能是老鼠將病毒散播出來。

街市停業兩日 等候化驗結果

食環署晚間表示，紅磡及土瓜灣街市將於明後（5日、6日）停業兩天，等候來自視察的街市環境樣本的化驗結果。食環署指，會在街市停業期間再次進行全面清潔及消毒工作，保障街市檔戶及市民的健康及安全，讓他們更為安心。

食環署發言人指出，食環署由7月下旬開始，分階段為全港公眾街市攤檔從業員及駐場人員，安排自願性質的一次性免費毒病檢測服務，有關人士無須網上登記。食環署與衞生防護中心保持緊密溝通，在計劃開始後已向曾有攤檔從業員或駐場工作人員涉及確診個案的街市派發樣本瓶。檢測承辦商在7月31日及8月1日分別前往紅磡及土瓜灣街市向攤檔從業員及駐場人員派發樣本瓶，並會盡快完成有關檢測工作。



食環署發言人強烈呼籲轄下街市的檔戶積極參加檢測計劃，並遵從政府規定在街市範圍內佩戴口罩，持續保持個人及環境衞生。食環署會繼續密切留意各街市的情況，盡力加強街市的防疫抗疫措施，並繼續在有需要時進行深層清潔消毒工作，以保持環境衞生。

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