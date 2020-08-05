新冠肺炎｜增85宗確診　確診轉工印傭曾與32人住健樂及傭譽兩宿舍

新冠肺炎疫情持續。衞生署今日（5日）公布昨日（4日）新增85宗確診個案，當中僅3宗屬輸入個案，連續三日少於100宗，累計3,755宗。今日有70多宗初步確診，為近四日最多。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生特別交代一宗昨日確診的印籍外傭個案，編號為#3664，患者離開舊僱主後，8月1日起不適，期間曾住過灣仔駱克道健樂護理中心 、銅鑼灣傭譽僱傭中心兩間宿舍，共有32名傭工共住，其中28名同住傭工均已返回僱主住所，正在追查名單，須安排有關僱主及傭工檢測，呼籲各位僱主留意。張竹君直言，憂慮有關宿舍成爆發源頭。

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無源頭個案佔四成 半日初步確診個案反彈創四日新高

截至今日凌晨零時 ，本港過去24小時新增85宗確診個案，當中3宗屬輸入個案，累計3,755宗。新增個案當中49宗為有關連個案，包括33宗為家人朋友感染，如一齊食飯、行山；有33宗為無源頭，比率達39%。另今日半日有70多宗初步呈陽性個案，較過去三日約50宗多三成。

張竹君指出，昨日確診個案#3664為一名印籍外傭，她於7月20日離開舊僱主，8月1日起開始不適及發燒，她期間有搵工，於7月22日至23日住過宿舍，位於灣仔駱克道的健樂護理中心，曾與約28名傭工同住。於7月30日至31日去過銅鑼灣商業大廈的傭譽僱傭中心住過，有4位傭工同住，該4名傭工及有關工作人員都須接受檢疫。

28名同住傭工已返僱主家 張竹君呼籲僱主留意

不過7月22日至23日期間同住的28名傭工，均已各自返回僱主住所，衞生防護中心正聯絡有關公司拿取聯絡名單，將安排僱主及傭工檢測。張竹君指出，因該有關行蹤距今已兩星期，相信如染疫都已出現病徵，「希望各位僱主留意。」至於患者於7月23至30日之間行蹤，仍在調查中。

本港疫情持續。（資料圖片／盧翊銘攝）

另28外傭已過14日 不送檢疫中心

被問到有關宿舍環境，張竹君指即使並非同房，亦會共用設施，環境亦未必寬敞，直言憂慮有關宿舍成爆發源頭，已尋求警方協助。於7月30日至31日留宿的僱傭中心，由於是傳染期內，同住的幾位外傭均須送到檢疫中心；於7月22日至23日留宿的宿舍，曾有28名外傭同住，均已返回不同僱主住所，仍在追查中，會安排有關僱主及傭工做檢測，但因已事隔兩星期，不適宜送去檢疫中心。