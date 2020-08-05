新冠肺炎｜紅磡土瓜灣兩街市關閉　街坊裝備升級戴手套揀魚買餸

第三波新冠肺炎疫情持續，本港昨（4日）新增80宗確診個案，新確診患者包括2名紅磡街市魚販和1名土瓜灣街市魚販。港大微生物學系講座教授袁國勇帶隊到場視察，並收集樣本化驗，兩街市今天（5日）和明天要停業，等候環境化驗結果。 魚檔連接中招，今日有不少在兩街市附近居住的街坊，外出買餸時裝備隨即升級，隨戴上口罩，亦會戴上手套，又稱日後會減少去街市，及會徹底煮熟魚類食品。在街市附近開業的菜販，亦促政府為他們做病毒檢測。

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昨日新增兩名紅磡街市魚販和一名土瓜灣街市魚販確診，紅磡街市累計確診人數至少10宗，涉4檔魚檔，而土瓜灣街市則累計有兩名魚販確診。患者感染源頭仍有待查證，兩街市今天（5日）和明天暫時停業，等候環境化驗結果。

記者今早在土瓜灣街市外視察，不少食品店舖仍然照常營業，包括幾間魚檔。至於買餸的街市則嚴陣以待，除戴上口罩，不少人亦特地戴手套外出買餸。

袁國勇昨指，相信病毒透過空氣和經海產傳播的機會微，呼籲市民不用過於擔心進食煮熟的水產會受感染。不過光顧魚檔的陳女士仍表示擔心，故特地戴上手套到魚檔選購魚類。她又形容，街市環境通常比較擠逼，只有部分檔販願意戴口罩，自己約每半個月才買一次餸。

有同樣特地戴手套買魚的市民表示，街市一定人多擠逼，因擔心疫情，都不會想去街市。近日出現多宗個案涉及魚檔，或與環境污染有關。她又認為，相信只要煮熟魚類食用仍安全，不會避免吃魚。她又指，「一個區得一個街市」，平日都要買餸，會做足防疫措施，平時亦不見街市有貓和老鼠出沒。

在魚檔旁邊經營肉店的肉販呂小姐表示，不擔心因鄰近魚檔，就會容易感染病毒。她認為，街上檔口相對街市的封閉環境，空氣較流通，每日亦有清潔檔口，不擔心政府要求肉檔暫停營業。

紅磡街市雖暫時停業，街市外亦有不少肉檔和菜檔營業，菜販李女士表示，最近街上人流明顯減少，市民不願出街。她雖擔心疫情，但為糊口仍要開檔，「搵兩餐無辦法」。她促請政府為街市附近的商戶做病毒檢測，「因為我地個個都怕，你唔知佢地（患者）行去邊」，怕有客人曾經去過染疫魚檔。她又指，街檔空氣較街市內流通，檔口也會每天清潔，她在店內亦準備好面罩，當人多就會戴上。

差不多每天去街市的朱先生，近期曾到紅磡街市魚檔「幫襯」。他表示，因擔心染疫，外出買餸時會以膠袋存放現金，並戴上手套。對於有多個魚檔出現確診個案，他感到無奈，「想買都買唔到（魚）」，又說疫情在社區爆發，「周圍都有，睇下好唔好彩」。他又強調，自己會盡量減少外出，平日會戴口罩，回家會換衫、洗手。

另一街坊張女士則指，自己起碼一周沒去過街市，形容街市是高危地點，不敢去，會到超市買魚。她認為，即使超市都曾出現確診個案，心理上仍感較安全，「唔驚得咁多，咁都驚埋就唔洗買餸，唔洗買野食」。

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