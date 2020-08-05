新冠肺炎｜中大研究：兩成患者肝臟受損　料病情惡化風險高八倍

新冠肺炎疫情襲港逾半年，香港中文大學醫學院研究本港首1,040名患者，發現其中約兩成人肝臟受損。團隊推算，這類患者的病情惡化至需留醫深切治療部、使用儀器輔助呼吸，甚至死亡的風險為其他患者的八倍。 中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授黃麗虹解釋，當身體出現炎症反應，都可能觸發反應性肝炎；而肺炎亦會影響血壓及供氧不穩，造成缺血性肝炎。另外，患者服用抗生素、類固醇或抗病毒藥物，均可能影響肝功能。 研究團隊建議，醫護應每周為新冠肺炎患者作兩次肝功能檢查，以及早發現他們的病情。研究成果已於著名醫學期刊《Gut》發表。

香港中文大學醫學院研究本港首1,040名患者，發現其中約兩成人肝臟受損。（左起：黃煒燊教授、黃麗虹教授及葉卓風博士）（中大圖片）

首千名患者年紀較輕 估計現時不止兩成患者肝臟受損

香港中文大學醫學院研究人員分析了本港首1,040名患者，年齡介乎22至52歲，中位數為35歲。團隊發現23%患者體內的肝酵素「谷丙轉氨酶」或「 谷草轉氨酶」水平上升，反映他們的肝臟受損。換言之，每四至五名新冠肺炎患者當中，便有一人肝臟受損。中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科主任黃煒燊表示，被各類冠狀病毒感染的病人，有機會出現肝炎、膽汁淤積或同時有這兩種症狀。

另外，在患者數據中，有53人曾留醫深切治療部、22人曾需要儀器輔助呼吸，以及四人病逝，當中逾七成人有肝臟受損。團隊估計，有肝臟受損問題的新冠肺炎患者，病情惡化風險推算是其他患者的八倍。

中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授黃麗虹補充，年紀大是肝臟受損的高危因素之一，團隊已分析的首批患者年紀較輕。她估計在本港第三波疫情爆發後，患者肝臟受損比例應不止兩成。

黃麗虹解釋，當身體出現炎症反應，如一般肺炎或其他感染，都可能觸發反應性肝炎。（中大圖片）

中大醫學院內科及藥物治療學系博士後研究員葉卓風表示，有肝臟受損問題的新冠肺炎患者，病情嚴重惡化的情況明顯較其他患者多。黃麗虹稱，常見肝受損可分為兩類，一是患者本身肝臟有問題，或者與新冠肺炎有關。千多名患者當中，僅4%人本身患乙型肝炎，0.3%人本身患丙型肝炎，比例非常低。

黃麗虹解釋，當身體出現炎症反應，如一般肺炎或其他感染，都可能觸發反應性肝炎。而肺炎亦會影響血壓及供氧不穩，造成缺血性肝炎。另外，患者服用抗生素、類固醇、抗病毒藥物，如蛋白酶抑制劑、利巴韋林及干擾素，均可能影響肝功能。她又稱，用藥未必是單一影響肝臟的因素，因服藥者本身的肺炎病情亦較嚴重。

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+ 9 + 8 + 7

研究團隊向亞太地區提出36種治療肝病病人的建議，包括醫護人員為新冠肺炎患者每進行兩次肝功能檢測，如情況有異常，次數可更為頻密。此外，就乙型肝炎患者，應開始進行抗肝炎病毒治療。她又提到，蛋白酶抑制劑應避免與乙肝抗病毒藥物「替諾福韋」同時使用，可暫時轉用 「恩替卡韋」治療肝炎。