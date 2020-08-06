新冠肺炎｜患者曾到食肆增18間　中環蘇豪區及K11超豪食肆上榜

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周三（5日）報告周二（4日）錄得85宗確診個案。衞生防護中心周三晚上更新確診患者到訪過的地方，新增18間食肆，包括中環蘇豪區兆景閣The Diner及嘉利大廈La Vache！，以及提供被指是全城最貴下午茶的K11人文購物藝術節館 Artisan Lounge等等。 另外，編號為2620的56歲男病人，他在25號發病，曾到訪迪士尼樂園ODV職員餐廳。屬於Star Global直銷群組的23歲男病人（編號3490）曾到訪大埔粵發大廈象月-泰式休閒餐廳及觀塘成運工業大廈 Paths Koffee&Rest Shop，病人在7月27日病發，潛伏期一共去過12個地方，包括La Vache！。

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蘭桂坊附近The Diner及La Vache！上榜

衞生防護中心更新確診患者潛伏期間行蹤，新增18間食肆曾有確診者潛伏期間光顧。當中包括距離蘭桂坊不遠的西餐廳，兆景閣The Diner及嘉利大廈的La Vache！。

編號3031的49歲女患者曾到訪兩間餐廳，分別是紅磡東禧閣的越北牛肉粉專門店及位於K11人文購物藝術街館Artisan Lounge，後者主要供應全日下午茶，去年有報道指，該店主要下午茶價目分為$690及$1,688兩款，形容是全城最奢華之選。

有個案曾到迪士尼職員餐廳

另外，56歲男病人，他在25號發病，居於藍地福亨村16號。根據衛生署資料，他曾在7月25日到訪迪士尼樂園ODV職員餐廳。

直銷群組、編號為3490的23歲男病人，潛伏期至確診前曾到12個地方,主要是觀塘、油尖旺、大埔及中環，所到食肆除了中環的La Vache，也有九龍灣淘大商場必勝客、觀塘成運工業大廈 Paths Koffee&Rest Shop及大埔粵發大廈象月-泰式休閒餐廳，病人在7月27日病發，為8月2日衞生署報告的確診者之一。

編號3490號病人潛伏期足跡。（香港01製圖）

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼