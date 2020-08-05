新冠肺炎︳內地要求跨境貨車裝GPS工聯會倡暫緩執行　官方付費

本港新冠肺炎疫情持續，內地廣東省政府再次收緊跨境貨車司機入境要求。廣東省交通運輸廳早前緊急通知，要求跨境中港貨車在本周五（7日）前，安裝可收集行車數據的衛星定位裝置，供內地相關部門收集數據，加強疫情防控工作。 工聯會會長吳秋北與貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手今日（5日）一同約見中聯辦副主任何靖，爭取由內地方面支付安裝費，並暫緩有關要求。陳迪手表示，本港有1.2萬部跨境貨車，安裝需時。他又稱，新的防疫措施要求司機在香港居住，但不少司機已移居內地，在香港無固定居所，已向中聯辦提出，內地方面應為司機提供臨時住宿安排。

陳迪手稱，有2千多名跨境貨車司機已在內地置業居住，但基於新規定需要回香港居住，呼籲中聯辦向他們提供臨時住宿安排。（資料圖片）

吳秋北指，他們緊急約見中聯辦，因為需要反映跨境貨櫃車司機因疫情加緊防控措施帶來不便。他指，有司機面對無辜被取消豁免檢疫，又面對有家歸不得等情況。

吳秋北又稱，工聯會將全力配合國家隊加強本港檢測工作，望盡快實現全民檢測，料之後可推進實施健康碼措施，令經濟、生產活動可在加強防控的情況下得以放寬。

陳迪手表示，不少貨車司機埋怨內地今次收緊措施太急，一些司機的住址被內地方面誤以為是有確診者的「疫廈」，而被拒入境，加上新措施要求司機須在8小時內往返、不建議過夜，但目前有2千多名跨境貨車司機已在內地置業居住，他們基於新規定需要回香港居住，但在香港只有通訊地址，沒有實質住址，呼籲中聯辦向他們提供臨時住宿安排。

吳秋北認為港府押後選舉英明 真空安排由人大常委會決定

陳迪手又指，司機在接受內地訊息方面有延誤，建議內地方面與工會建立溝通平台改善情況，而何靖已向他表示，會與內地方面反映相關意見。

吳秋北強調，兩地貨運如果處理不周，將影響市民生活。陳迪手則希望港府為停業的司機發放1萬元援助。他指，司機有因應不同的原因被迫停業。

另外，吳秋北認為押後立法會選舉是英明、果斷的決定，因為繼續舉行選舉的風險太高。至於如何處理立法會真空期，他認為人大常委會將作出決定，處理例如現任議員可否過渡至一年的議會，至於過渡立法會的組成，應視乎議員的效忠條件等，強調應交由人大常委會處理。