新冠肺炎｜染疫印傭曾住灣仔福基大廈外傭宿舍　居民︰考慮暫搬離

新冠肺炎疫情持續。1名確診印傭於7月底曾入住2間外傭宿舍，包括位於灣仔駱克道的健樂護理中心、及銅鑼灣傭譽僱傭中心，共有至少32名外傭曾同住。其中28人已各自返回僱主寓所工作，衞生防護中心正追查並呼籲僱主留意。 其中健樂護理中心所在灣仔福基大廈，有居民表明，大廈不時有不同的外傭出入，未見有特別清潔工作，得知有確診者曾在大廈暫住後，會考慮遷出暫避。至於另一間中招印傭曾住的傭譽僱傭中心，負責人馮先生稱，4名外傭及1名公司職員，需要被送往檢疫。

確診個案編號3664的印傭，於7月20日離開舊僱主準備轉工，8月1日起開始不適及發燒。她於7月22日至23日曾入住灣仔駱克道福基大廈的健樂護理中心，曾與約28名外傭同住。於7月30日至31日亦去過銅鑼灣商業大廈的傭譽僱傭中心住過，同住的4位傭工須送到檢疫中心。至於健樂護理中心的28名同住傭工，已各自返回僱主寓所工作，衛生署正追查涉事外傭名單。

外傭宿舍所在大廈居民考慮暫時遷出避疫

至於位於灣仔駱克道的健樂護理中心，中心所在的福基大廈為住宅大廈，單位外掛有大量衣物，亦有外傭出入，但她們未有回應問題。居住於大廈6樓的張小姐表示，剛剛得知大廈有確診個案，對此感到擔心。她指，平時於大廈出入的住客都有戴口罩，亦有定時清潔。她自己有做足防疫措施，但為保安全，稍後會考慮搬去其他地方暫住。

居於大廈高層單位的陳先生稱，估計大廈4樓及11樓均有外傭宿舍，並不時有不同的外傭出入，但她們出入都有戴上口罩。另一居民張小姐同樣稱，不時留意到大廈有外傭出入，而大廈防疫措施未見加強，只在電梯按鈕貼上膠紙，未見有特別清潔工作。她稱，對有外傭確診感擔心，會考慮暫時搬離大廈。

傭譽4名外僱送檢疫 未到僱主家報到

傭譽僱傭中心負責人馮先生稱，確診外傭於7月30日及31日曾到銅鑼灣分店的休息室，當時有4名外傭與她同留在休息室內，被列為緊密接觸者送往檢疫；此外，一名公司員工因曾同用廁所，亦須送往檢疫。該休息室已進行消毒及停用。他稱，確診女僱於其公司「掛單」，未獲僱主聘用；至於另外4名要檢疫的外僱已獲聘，但未到僱主家報到。他稱，仍未就事件通知僱主。